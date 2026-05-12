Siamo fuori..pero con una sonrisa

Mariano Navone terminó su participación en el Masters 1000 de Roma tras caer derrotado en la tercera ronda por el serbio Hamad Medjedovic. A pesar de ganar el primer set, el nuevejuliense no logró sostener la ventaja en un encuentro intenso que se extendió por más de tres horas en el Foro Itálico. Medjedovic logró revertir el marcador para imponerse por 4-6, 6-3 y 6-4.

El encuentro fue intenso y muy disputado en los momentos decisivos. El serbio, tras perder el set inicial, necesitó de tres match points para quebrar la resistencia de Navone y asegurar, por primera vez en su carrera, el pase a los octavos de final de un torneo de esta categoría. Más allá de la eliminación, la semana itálica de Navone dejó un saldo positivo. Recordar que el sábado consiguió la victoria más importante de su carrera al derrotar al canadiense Felix Auger-Aliassime, número cinco del mundo, en lo que significó su primer triunfo ante un jugador del Top 10.

Más allá del resultado adverso en la capital italiana, el desempeño de Navone en Roma confirma una temporada de gran progreso. Tras este torneo, se posiciona virtualmente en el escalón 41 del ranking ATP, a las puertas de reingresar al grupo de los 40 mejores del mundo. Un ascenso que marca una evolución constante en el circuito, considerando que apenas en el mes de marzo ocupaba la posición número 79 del ranking global.