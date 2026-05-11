Hockey: Dominio absoluto de Atlético frente a 25 de Mayo

El Club Atlético protagonizó una jornada deportiva de claro dominio este sábado al conseguir cuatro amplias victorias frente a los representativos de 25 de Mayo. Los encuentros, correspondientes a la quinta fecha de los certámenes organizados por la Asociación del Centro de la Provincia, dejaron a las diferentes categorías del local sólidamente posicionadas en lo alto de sus respectivas tablas. A pesar de la lluvia y el fuerte viento que dificultaban la práctica deportiva, la jornada se desarrolló en su totalidad en las instalaciones del club Atlético.

El primer encuentro estableció el tono de la fecha en la categoría Sub 14. Tras enfrentarse a una cerrada defensa durante los primeros minutos, el conjunto dueño de casa logró quebrar la igualdad en los minutos 13 y 14 con un doblete de Pilar Onel. El partido concluyó con un categórico 7 a 0, ampliado por un triplete de Antonia Zúñiga Pírez y tantos individuales de Clara Romero y Mora Delgado.

La superioridad de la institución «Millonaria» se acentuó en las categorías Sub 16 y Sub 19, donde ambos equipos se impusieron por idénticos marcadores de 10 a 1, un resultado que les permite mantener su condición de invictos en lo que va del torneo. En la división Sub 16, la ofensiva estuvo liderada por un triplete de Josefina Miranda y sendos dobletes de Inés Ibarra y Mora Delgado, complementados por las anotaciones de Julia Cantero, Maite Avendaño y Francisca Zúñiga Pírez. Por su parte, en el encuentro de la Sub 19, Francisca Zúñiga se destacó con cuatro goles, acompañada en el marcador por Eugenia Vanina con tres, Emilia Ugalde con dos y Camila Simonelli con uno.

El cierre de la fecha estuvo a cargo de la Primera División, en lo que en la previa se presentaba como el desafío más exigente. El equipo de 25 de Mayo llegaba con un registro de dos victorias y una derrota. Sin embargo, Atlético ratificó su buen momento y selló un triunfo fundamental por 5 a 0. Las anotaciones de Inés Ibarra, Renata Lugones, Trini Iturralde, Lola Ferro y Adela Beraza coronaron un fin de semana perfecto y de alta eficacia goleadora para el equipo local.