Intensa noche de boxeo en 9 de Julio

Con una muy buena respuesta de público, el viernes por la noche se lelvó a cabo el festival de boxeo organizado por el Clan ferrario y Arano Box. La noche fría y la lluvia que se hizo presente no fueron impedimentos para que la gente vaya al salón Benita Arias a disfrutar de una gran velada boxistica con las peleas de Kevin Zárate y «Panterita» Rodríguez como principales atractivos. Y no defraudaron. Ni ellos, ni los amateurs que comenzaron a ponerle calor a la noche nuevejuliense.



Durísimas y muy intensas las peleas de de los dos profesionales de 9 de Julio. Kevin Zárate triunfo frente a Juan «El Indio» Segovia en un combate muy parejo en donde la garra y la corajeada del local terminó por inclinar la balanza y la visión del Jurado dándole la victoria después de cuatro trabajosos rounds. Segovia fue a buscar la pelea desde la primera campana y en los primeros rounds pareció sacar una ventaja. Pero en los dos últimos, Kevin Zárate subió las manos y empezó a dominar con golpes precisos y movimientos inteligentes.

Tampoco la tuvo fácil «Panterita». Su rival, Mariano «El Rebelde» Sandoval, inquieto, intenso, le complicó el plan de pelea al ex campeón argentino quien, a su vez, supo adaptarse y contrarrestar a su rival con inteligencia y paciencia. Pero los seis rounds fueron parejos y eso se evidenció en el fallo de los jurados que declararon un justo empate, aunque Sandoval quedó disconforme con esa decisión. Lo cierto que fue un rival incómodo para Rodriguez, pero una buena medida después de varios meses de no subirse al ring.

Gran final para otra muy buena noche de boxeo con el público local apoyando a los boxeadores locales.