Balbín, el nombre de la unidad radical en PBA

La Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia de Buenos Aires logró un acuerdo de unidad al filo del cierre del plazo legal. El consenso permite la renovación de la conducción partidaria sin necesidad de recurrir a las urnas. El ex diputado provincial Emiliano Balbín, nieto del histórico líder radical, fue el elegido para presidir el Comité provincial. Su designación es el resultado de una alianza entre el abadismo, el possismo, el salvadorismo y la corriente Evolución. Con este pacto, Balbín sucederá en la presidencia a Miguel Fernández, actual titular del Comité de Contingencia. La unidad es general salvo en unos pocos distritos como General Pueyrredón y Mercedes en donde habra una disputa interna el proximo 7 de junio.

El acuerdo de unidad se basó en un cuidado reparto de poder entre las diversas líneas internas. La vicepresidencia del partido quedará en manos de la ex diputada nacional Josefina Mendoza, representante de Evolución, el sector liderado por el legislador nacional Martín Lousteau. Como gesto para contener a la facción saliente de Fernández, la nueva estructura del Comité incorporará una silla adicional en su mesa directiva mediante la creación de la vicepresidencia primera. Este puesto fue asignado a Pablo Zubiaurre, ex intendente de Ayacucho. Si bien Zubiaurre figura inicialmente en la lista como quinto vocal, el compromiso establece que será ungido formalmente como vicepresidente primero durante la sesión inaugural del organismo. La mesa directiva se completará con el diputado de Tandil, Matías Civale, alineado al sector Evolución, quien asumirá como secretario general. Por su parte, la tesorería será ocupada por un dirigente designado por el espacio de Gustavo Posse.

El sector de Martín Lousteau se reservó el derecho de nombrar al presidente de la Convención provincial, cargo que recaerá en Pablo Nicoletti, quien estará secundado por un vicepresidente proveniente de la alianza entre Abad, Posse y Salvador. En el balance final de la negociación, el espacio liderado por Fernández y la diputada provincial Alejandra Lordén mantuvo su peso institucional al asegurarse seis vocales y veinte convencionales.

En lo que respecta a la representación a nivel país, el consenso estableció que el primer convencional nacional será Pablo Domenichini, de Evolución. Finalmente, la nómina de delegados enviados al Comité Nacional de la UCR estará encabezada por Sebastián Salvador, a quien le seguirán en orden Alejandra Lordén, Miguel Bazze y Josefina Lauría.

Unidad también en 9 de Julio

En sintonía con lo ocurrido a nivel provincial, el radicalismo local también logró limar asperezas y sellar la unidad entre los sectores de Ignacio Palacios, Javier Fernández, Francisco Castagnino, Horacio Baglietto. La presidencia quedará en manos de Juan Pablo Mondelli, Luis Secreto será el nuevo Secretario General, mientras que Diego Spinetta será el convencional provincial y el mismo Palacios es el Convencional Nacional número 19. Si bien el «nachismo» tiene la presidencia y mayoría en cargos, están todas las lineas integradas de buena manera, segun comentó una fuente radical.

UCR/ Convencionales Nacionales