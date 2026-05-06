Gentile participó de la reunión de intendentes PRO con Santilli

Por Redacción Extra Digital

María José Gentile participó de la cumbre de intendentes bonaerenses del PRO con Cristian Ritondo y el actual Ministro del Interior Diego Santilli. El encuentro tuvo lugar en la sede amarilla del barrio de San Telmo, y el ministro hizo gala de su cintura para recibir los reclamos y objeciones de los intendentes, como el caso de Gentile, que tienen marcados enfrentamientos con los violetas en sus distritos, prometer poco pero, a la vez, no romper puentes porque sabe que eso no ayudaría a sus aspiraciones personales de suceder a Kicillof en la gobernación.

Durante el encuentro, el «Colo» se comprometió a interceder ante el Gobierno nacional para destrabar fondos adeudados, al tiempo que emitió un pedido de pragmatismo político a los jefes comunales de preservar la armonía con las filas de La Libertad Avanza (LLA), a pesar de las crecientes fricciones territoriales.

Pero lo que pretende Santilli no es fácil. La principal preocupación manifestada por los intendentes radica en la actitud de los concejales libertarios en sus distritos, cuyas posturas suelen chocar con las gestiones municipales del PRO. Ante este panorama, el mensaje del ex vicejefe de Gobierno porteño fue contundente respecto a la importancia de no romper los puentes y mantener el diálogo abierto en las localidades. El trasfondo de esta distensión forzada es puramente electoral.

Las apiraciones electorales chocan con las realidades de la convicencia en cada distrito. Con denuncias penales de por medio, en 9 de Julio, la voluntad del aspirante a candidato bonaerense se ve difícil de lograr. Lo mismo ocurre en Zárate, Lobos y Arrecifes.

Además, las urgencias económicas dominan la agenda inmediata de los municipios. Los intendentes exigen que la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, que depende del area del Ministro, libere los fondos comprometidos para obras públicas que se encuentran paralizadas. En este punto, Santilli asumió la responsabilidad de gestionar ante el Ejecutivo nacional la cancelación de estas deudas, aunque por ahora no ve posible la asignación de partidas a los distritos.

De la reunión en San Telmo participaron, además de Gentile, Soledad Martínez de Vicente López, Guillermo Montenegro de Mar del Plata, Sebastián Abella de Campana y representantes de General Pueyrredón y Junín, entre otros. Se espera que el debate sobre la convivencia con sus pares «violetas» vuelva a ser el eje central de la discusión política en futuros encuentros. Por ahora, cada cual atiende su juego. El de varios distritos, incluído 9 de Julio, es el de sobrevivir a una realidad territorial en rojo.