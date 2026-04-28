Ruta 5: Britos llama a una rebelión contra los nuevos peajes

Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy, manifestó un rechazo rotundo a la instalación de nuevas cabinas de peaje en la Ruta Nacional 5, específicamente a la altura de Gorostiaga, e instó a los ciudadanos a no abonar las tarifas hasta que se retomen las obras de la autovía, actualmente paralizadas.

Britos calificó de «inadmisible» que el nuevo esquema de concesión impulsado por el Gobierno nacional priorice la recaudación mediante el mantenimiento de la traza existente, sin incluir la duplicación de la calzada. Según el mandatario, sumar nuevos cobros en un corredor históricamente apodado como la «ruta de la muerte» por su alta siniestralidad representa un agravio para los usuarios que esperan mejoras estructurales desde hace décadas.



La postura del intendente no es aislada, ya que cuenta con el respaldo del Concejo Deliberante local y busca consolidar un frente común con otros jefes comunales de la región. Los argumentos son sólidos ya que los dirigentes locales argumentan que los impuestos actuales, como el gravamen a los combustibles, deberían ser suficientes para el mantenimiento básico, haciendo injustificable un nuevo peaje sin la contraprestación de una obra de gran magnitud.

Tal como lo informó EXTRA Digital la semana pasada, las palabras de Britos coinciden con lo expresado por Carlos Mosso, ex concejal de Mercedes y miembro orginario de «Vecinos Autoconvocados por al Autovia 5», en el programa «Temprano para Todo» (Supernova 97.9) quien vio en esta nueva licitación una suerte de «deja vu», de historia repetida.

De esta manera, el futuro de la concesión de la Ruta 5 se encamina parece encaminarse hacia un escenario de incertidumbre.