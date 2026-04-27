Fiesta runner en 9 de Julio

La edición 2026 de la Carrera de 9 de Julio, en sus dos versiones (7 y 21 kms), reunió a 930 atletas en las calles de la ciudad. Fue la séptima y fue una fiesta.

El medio maratón tuvo sabor a revancha. Luis Lavezzi, el atleta oriundo de Colón, logró finalmente alcanzar el escalón más alto del podio tras dos ediciones consecutivas quedando a las puertas de la gloria con sendos segundos puestos. Lavezzi detuvo el cronómetro en 1 hora y 11 minutos, una marca que refleja el alto nivel competitivo que ha alcanzado la prueba. Su victoria fue celebrada no solo por su equipo técnico, sino por un público que reconoció la perseverancia de un corredor que ya es un viejo conocido de las calles nuevejulienses.

En paralelo, la competencia de 7 kilómetros ofreció un espectáculo de alta intensidad y ritmo frenético. Manuel Amicome se alzó con el triunfo en esta categoría tras completar el trazado en 22 minutos y 59 segundos.



Foto gentileza de Marta Díaz Romero

El éxito de esta carrera radica en una logística que parece haber encontrado su madurez. El despliegue de seguridad, los puestos de hidratación y la señalización del circuito urbano funcionaron con la precisión de un reloj suizo, permitiendo que la «fiesta deportiva» se desarrollara sin incidentes.