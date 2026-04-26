Los 25 de los Amigos del Espacio

Tomás San Martin, Currum Capriroli, Lasi Secreto, Lisi Bonello, Julián Casal, Roberto Ferrari y Jorge Dolce sin miedo al frío festejando las Bodas de Plata de Amigos del Espacio en la plaza Belgrano

Por Juan M. Jara

Hace 25 años que unos entusiastas de mirar las estrellas decidieron agruparse y conformar un grupo para despuntar el vicio de voyeurs espaciales un poco más formalmente. Asi nació la Asociación Astronómica «Amigos del Espacio». Desde aquel abril del 2001, cualquier evento espacial (eclipse de todo tipo y color, cometas indómitos, ciclogénesis de meteoritos o, simplemente, admirar planetas con sus mejores ropas) fue una muy buena excusa para instalar los telescopios en algún punto de la ciudad y compartir la experiencia con más de una persona interesada. Una suerte de evangelización astroespàcial.

Uno de sus miembros fundadores, Luis «Lasi» Secreto estuvo en «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9), en representación de sus colegas, contando pormenores, infidencias, recuerdos de esta agrupación.

«25 años en el ambito espacial es nada, pero para los miembros del equipo sí«, explica Secreto y recuerda a quienes estaban en el 11 inicial hace 25 años, algunos de ellos ya no están fisicamente pero sí en el recuerdo. Y acá surge la figura de Hugo Orbea, el big bang de este grupo, fue quien incentivó esta agrupación. También Mario Sánchez, Radel Tambascia estuvieron en la formación inicial. Después, y aun girando en este plano terrenal, además de «Lasi», Ricardo Gallo Llorente, Roberto Ferrari, «Currúm» CaprirolI (nunca sale a la calle sin el largavista a mano).

En el grupo han coincidido entusiastas de las estrellas y los cuerpos celestes, fanáticos de la astrofísica, cultores de lo observacional y otros, como «Pololo» Spatafora, loco de la mitología, es decir, el por qué de los nombres de varias de la cosas que están «allá arriba». Del plantel actual, destaca a la socia nueva, «Lisi» Bonello, «la niña cometa», asi bautizada por sus colegas porque tiene un fetiche con los escurridizos cometas, y los logra capturar «con un telescopio automático que saca unas fotos increíbles«.

«Lasi» recuerda que la primera sede fue la casa de Hugo Orbea. Más tarde, el Intendente Blanco les dio la sede en la calle Poratti y Libertad, donde hoy está la jefatura Distrital, cuando allí aun funcionaba el Museo. Ahi tenian la sede en las dependencias de servicio. Cuando se renovó, se tuvieron que ir. «Hoy podemos utilizar la Universidad Popular (UP), y las cosas las tenemos en el garage del Juzgado de Faltas«, explica el socio fundador.

Actualmente «Amigos del espacio» tiene 15 miembros y con adherentes llegan a 30. «Somos una entidad de Bien Público y puertas adentro tenemos presidente, hacemos asados, etc.», explica «Lasi», «y el verano es la época de las salidas. El invierno, de café y reuniones aunque también es cuando se ve mejor el escenario celestial«.

Se va Abril, el mes aniversario pero aun falta. Porque estos 25 años de logros merecen un evento especial, más allá de sacar los telescopios a la calle, como el jueves pasado cuando se instalaron en la Plaza Belgrano en el anochecer de un dia agitado. La gran celebración será el jueves 30 con la charla sobre la búsqueda de vida extraterrestre a cargo de Doctor en astronomía Tomas Hough. Esto será en la Biblioteca José Ingenieros, con entrada libre y gratuita.

«Hay planetas donde se puede ir de pic-nic y planetas que no«, una de las frases celebres del listado habitual de Secreto que se suelen escuchar en otras de las actividades que realizan los Amigos del espacio que son las charlas de divulgación en colegios. Dos «eclipses de sol a domicilio» está entre los logros de estos 25 años. Y atentos que en cualquier momento sacan los telescopios a la calle y comparten su pasión y conocimiento, que es mucho, con quiera acercarse. Como desde hace 25 años. Nada para los tiempos del espacio, un montón para sus fieles amigos terrestres.