Mantenimientos en calle 25 de mayo

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Nueve de Julio continua con los trabajos de su plan de mejoras en la red vial urbana. Las cuadrillas municipales llevaron a cabo tareas intensivas de nivelación y perfilado sobre la calle 25 de Mayo. El operativo se centró específicamente en el trayecto que conecta la calle Pueyrredón con la Ruta Provincial Nº 65, un tramo clave para el tránsito local y el acceso a las rutas principales, para garantizar una circulación más segura y fluida.

Desde el Palacio Municipal explicaron que estas intervenciones tienen como objetivo primordial optimizar las condiciones de transitabilidad en el sector, respondiendo a las necesidades de los vecinos y conductores que utilizan diariamente esta via. Según informaron las autoridades locales, las tareas de reacondicionamiento se extenderán a distintos puntos estratégicos de la ciudad durante los próximos días, buscando cubrir las zonas de mayor desgaste en la infraestructura urbana.