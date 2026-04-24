La grave situación de la discapacidad desde la óptica local

Frente de PASOS el día de la protesta nacional

Diversas organizaciones, familias y personas con discapacidad se movilizaron el miércoles 22 de abril frente al Ministerio de Salud de la Nación para visibilizar lo que califican como una “grave situación” del sector. La protesta también incluyó el rechazo a un nuevo proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, al que acusan de afectar derechos adquiridos. En ese contexto, el programa Temprano para todo (Supernova 97.9) dialogó con Karina Romero, directora del Centro Educativo Terapéutico “Pasos”, institución local que adhirió a la jornada de protesta suspendiendo sus actividades. “Nos sumamos para visibilizar lo que está pasando en discapacidad. Informar y formar es fundamental. Es una herramienta que deberían tener las familias, los prestadores y toda la sociedad”, señaló Romero.

La entrevistada trazó un recorrido por la denominada Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.093), marcada —según explicó— por un proceso irregular: “Se sancionó, fue vetada, el Congreso insistió, el Ejecutivo la promulgó pero luego la suspendió. Es decir, se reconoce la ley pero no se le asignan fondos”. Romero agregó que, tras una resolución del Juzgado Federal de Campana que obligó al Gobierno a reglamentarla, en febrero se avanzó en una reglamentación parcial: “Si no es completa, la ley no es efectiva. Sigue siendo una promesa en el aire”.

Nuevo proyecto y polémica

En medio de este escenario, el Gobierno presentó un nuevo proyecto bajo el argumento de combatir el fraude en las pensiones. Para Romero, la iniciativa es problemática desde su concepción: “El título ya es estigmatizante, porque instala una sospecha general sobre las personas con discapacidad”.

Entre los puntos más cuestionados, destacó la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios. “Implica volver a demostrar la discapacidad, con estudios costosos y un sistema de salud que no responde. Ya hubo auditorías el año pasado que terminaron en bajas injustificadas por fallas administrativas”, explicó.

Además, advirtió sobre la posibilidad de suspensiones automáticas de pensiones: “Primero suspenden y después investigan. Eso deja a las personas sin ingresos y sin acceso a beneficios básicos. Es una situación crítica”.

Trabajo o pensión: una disyuntiva

Otro aspecto que genera preocupación es la incompatibilidad entre pensión y empleo. “Una persona con discapacidad que consigue trabajo pierde automáticamente la pensión. Es obligarla a elegir entre subsistir o insertarse laboralmente”, sostuvo Romero. A su entender, esto fomenta la informalidad: “Muchos van a optar por trabajar en negro para no perder ese ingreso mínimo. Es una medida que profundiza la exclusión”.

Prestadores en crisis

La situación también impacta de lleno en los prestadores de servicios. “Hay centros que ya cerraron y otros que reducen horarios y salarios para sobrevivir. Los pagos llegan a los tres o cuatro meses. ¿En qué otro sector se trabaja así?”, cuestionó. Romero alertó que el deterioro del sistema afecta directamente a los usuarios: “Si no hay prestaciones, no hay derechos. Los prestadores somos quienes brindamos apoyos y terapias para que las personas puedan tener una vida lo más independiente posible”.

Un retroceso de décadas

Finalmente, la directora de “Pasos” consideró que las medidas en discusión implican un retroceso estructural: “Se pone en riesgo un sistema construido durante más de 30 años. Incluso el nomenclador nacional podría desaparecer, lo que dejaría la atención sujeta a la lógica de oferta y demanda”. También cuestionó decisiones recientes del Gobierno, como la reducción del rango institucional del área: “La Agencia Nacional de Discapacidad dejó de ser tal y pasó a ser una secretaría. Son señales de un proceso más amplio”.

Romero cerró con una mirada crítica sobre el contexto general: “Las personas con discapacidad siempre tuvieron que pelear por sus derechos, pero lo que estamos viendo ahora no tiene precedentes. Es una política de extrema dureza hacia el sector más vulnerable”.