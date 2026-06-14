San Martín confirmó la continuidad del DT Alejandro Esquivel

La comisión directiva del Club Atlético San Martín, encabezada por su presidente Daniel Farías, confirmó la continuidad de Alejandro Esquivel como director técnico de los planteles de Primera División y Reserva. El anuncio se realizó en la cena de agasajo para celebrar el desempeño de ambas categorías en el último torneo de la Liga Nuevejuliense de Fútbol (LNF).

Con esta ratificación, Esquivel asumirá su tercer año consecutivo al frente de los equipos del «Santo». El cuerpo técnico viene de una campaña destacada, en la que el plantel de Primera División obtuvo el subcampeonato local, mientras que la categoría Reserva se coronó campeona del torneo de forma invicta.

Asimismo, la dirigencia de la institución aprovechó el encuentro para asegurar la permanencia del arquero Jonathan Arana. Desde la conducción del club destacaron la trayectoria de Arana, a quien definieron como un futbolista formado en la casa, garantizando así que continuará defendiendo los tres caños del primer equipo en la próxima temporada.