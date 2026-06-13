Sudamericano de Newcom: dos nuevejulienses en la selección

El Torneo Sudamericano de selecciones nacionales de Newcom comenzó su actividad en territorio uruguayo, reuniendo en Paysandú a delegaciones de Argentina, Paraguay, Chile y del país anfitrión. La competencia, enfocada en la categoría mixta + 50, se extenderá durante jornadas de partidos consecutivos hasta su definición. El certamen representa un hito para una disciplina que, derivada del vóleibol pero con la particularidad de que la pelota se atrapa y se lanza en lugar de golpearse, experimentó un notable crecimiento en la región durante la última década, transformándose en un fenómeno social y deportivo para los adultos mayores.



Los nuevejulienses Alejandra Aramburu y Marcelo Dicásolo son parte del seleccionado argentino. Aramburu es la capitana, una muestra de su valía como deportista. El equipo, dirigido por la dupla técnica de Lorena Cuevas e Ivana Gorosito, además cuenta con Julio Brandan, Laura Subiabre, Mónica Juárez, Sebastián Majluf, Fabiana Gorriti, Pedro Morales, Alfredo Arias, Graciela Alonso, Darío Duarte, Elio Duran, María Andrea Cuello y Juan Manuel Pereyra.

El cronograma del campeonato exige una alta resistencia física a los participantes debido a la concentración de partidos en pocas horas. El equipo argentino inició su participación enfrentando de manera sucesiva a la exigente selección local de Uruguay, para luego medirse ante el combinado de Chile y cerrar la primera jornada nocturna frente a Paraguay.

Hoy sábado, Argentina abrirá la actividad matutina ante Paraguay, continuará por la tarde frente a Chile y cerrará la fase regular contra Uruguay. El desenlace del campeonato regional será el domingo, momento en que se definirán las posiciones finales y se conocerá al nuevo monarca del newcom sudamericano.