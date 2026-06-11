Arranca el Mundial de 48 selecciones, 3 sedes y 3 inauguraciones

Hoy empieza el Mundial de fútbol, el evento deportivo más importante del mundo. Poco más de tres años y medio después de Qatar, el Campeonato Mundial de Fútbol arranca con una propuesta distinta, marcada por la descentralización logística y una transformación radical en su formato competitivo. Por primera vez, tres naciones —México, Estados Unidos y Canadá— comparten la condición de anfitrionas en un despliegue que abarca dieciséis ciudades sedes y que extiende el cuadro de participantes de las tradicionales 32 selecciones a un total de 48 equipos.

La primera jornada será en suelo mexicano. El mítico y hoy renovado estadio Azteca, renombrado Banorte, será sede del partido inaugural entre la selección local y Sudáfrica, en un revival del mismo choque con el que abrió el Mundial de 2010 en tierras sudafricanas. Más tarde,en el Estadio Guadalajara, Corea del Sur y la República Checa cerrarán la actividad del primer día de competencia.

Pero además de aumentar el número de selecciones participantes, la FIFA decidió sustituir la clásica ceremonia inaugural única por una trilogía de festejos distribuidos en los tres países organizadores. La primera y principal de estas celebraciones se escenifica hoy en el Estadio Aztecam en la Ciudad de México, noventa minutos antes del pitido inicial. El evento tendrá la identidad mexicana con presencias musicales internacionales que incluye las actuaciones de Shakira y Burna Boy, acompañados por referentes locales como el grupo de rock Maná y Los Ángeles Azules. Las dos grandes citas musicales restantes quedan reservadas para el día siguiente, cuando Toronto albergue su propia ceremonia encabezada por Alanis Morissette, y Los Ángeles cierre el ciclo festivo con un despliejo liderado por Katy Perry antes del debut estadounidense frente a Paraguay.

Más allá del espectáculo de apertura, la verdadera metamorfosis de esta Copa del Mundo radica en sus particularidades estructurales y su nuevo modelo de competición. Al elevarse el número de competidores a 48, la fase de grupos pasa a estar compuesta por doce zonas de cuatro integrantes cada una. Este volumen de equipos obliga a la introducción de una ronda eliminatoria adicional, los dieciseisavos de final, extendiendo la duración del campeonato hasta el próximo 19 de julio, fecha de la gran final en Nueva York. Asimismo, la geografía impone su propia lógica, forzando a los equipos a disputar el torneo en tres husos horarios distintos y bajo condiciones climáticas extremas que oscilan entre el verano canadiense y el calor húmedo de las sedes costeras de Estados Unidos.

El inicio de esta Copa del Mundo también consagra hitos históricos para la infraestructura del fútbol global. El Estadio Azteca se convierte formalmente en el primer recinto del planeta en albergar tres partidos inaugurales de un Mundial, tras haber sido el epicentro de las ediciones de 1970 y 1986. Las crónicas internacionales coinciden en que no se trata únicamente del inicio de un torneo deportivo, sino de un experimento de integración cultural a escala continental que medirá la capacidad organizativa de la región de cara al futuro de los macroeventos globales.