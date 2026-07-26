Mick Jagger cumple 83: reflexiones de una estrella en la vejéz

Mick Jagger celebra hoy su cumpleaños número 83. Lejos de romantizar la vejez, el cantante de The Rolling Stones dejó reflexiones en una reciente entrevista concedida al pódcast The Interview del diario The New York Times. Jagger desmontó el mito generalizado de que los años otorgan una mayor comprensión de la vida. Ante la pregunta del periodista David Marchese sobre si el envejecimiento aportaba algo positivo, la respuesta del cantante fue tajante: «No hay absolutamente nada bueno en hacerse mayor«. El músico argumentó con su característica ironía que en la vejez no se adquiere sabiduría, sino que simplemente se olvida todo, bromeando incluso con que «olvidé toda mi sabiduría. De haber tenido alguna vez algún conocimiento valioso, ya lo he olvidado por completo«.

Aunque el público sigue maravillándose con la energía inagotable que despliega sobre los escenarios, Jagger admitió las ineludibles concesiones que le exige su cuerpo. Explicó al diario neoyorquino que el proceso de envejecer no es particularmente agradable y reconoció que físicamente ya no puede hacer las cosas con la misma rapidez ni del modo que le gustaría, lo que le obliga a ser mucho más cuidadoso con cada uno de sus movimientos.

Otro aspecto central de la reveladora conversación giró en torno al costo psicológico de mantener un estatus de superestrella mundial durante más de 60 años. Para Jagger, vivir bajo el escrutinio público altera inevitablemente el estado mental, creando una desconexión social que considera anormal: «Obviamente, no es normal. No es como la vida de la mayoría de la gente. Te afecta. Puedes llegar a desconectarte de los demás«El artista advirtió sobre el peligro al que se enfrentan las celebridades de relacionarse exclusivamente con colegas de la industria, creando una burbuja que las aleja de la realidad cotidiana. Su antídoto personal contra este aislamiento consiste, según reveló, en «salir a caminar solo por la calle» y forzarse a realizar actividades comunes y corrientes que lo mantengan conectado con el mundo real.



Pese a su mirada descarnada sobre el inevitable deterioro humano, el espíritu de Jagger como estrella de rock permanece intacto y la retirada no parece ser una opción a corto plazo. Tras el aplaudido éxito de su gira norteamericana Hackney Diamonds en 2024, el vocalista dejó una promesa alentadora para sus seguidores. Durante la misma charla con The New York Times, expresó «espero poder hacer algunas presentaciones el año que viene con los Stones». El británico reafirmó su pasión inagotable por las giras, destacando que no le importa el desgaste que conllevan. Por el contrario, confesó su profundo entusiasmo por viajar, conocer gente nueva y llevar su música a lo que él mismo describió como países extraños.

Con sus flamantes 83, Jagger demuestra que su lucidez y rebeldía siguen tan afiladas como en los 60. Al rechazar los consuelos tradicionales de la vejez y exponer la vulnerabilidad humana detrás de la estrella, el artista continúa desmitificando su propia leyenda, mientras se prepara para volver a encender los escenarios del mundo con la inagotable banda que lo llevó a ser una celebridad a nivel global.