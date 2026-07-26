Cuidados para frutales en invierno

Por Ing. Agr. / Paisajista Florencia Céspedes

A no dormirse aquellos que tienen frutales en sus casas. Hay que estar pendientes a la realización de la poda de fructificación. Los duraznos precoces ya están floreciendo. Lo importante es empezar a monitorear la hinchazón de las yemas, airear la capa de suelo superficial agregando compost, yo recomiendo una capa de hojas secas o césped para que no haya tanta variación de temperatura, quedan heladas y días fríos.



Sí queremos fruta de calidad, el próximo paso es pensar en el plan sanitario, en floración lo recomendable es aplicar aceite mineral e ir pensando en las hormonas (botella colgada qué se ve en muchos frutales) para atrapar la mosca de la fruta. A estar atento también al Torque del duraznero, mi experiencia es sacar esa hoja para posteriormente quemarla si aparece pero tener a mano caldo Bordelés o funguicida. Resalto esto por ser se suma importancia en la producción.

La Ceratitis capitata es una de las plagas más peligrosas para cítricos y frutales de carozo. Desde comienzos del siglo XX los agricultores vienen combatiendo esta mosca de pequeño tamaño, pero que puede hacernos perder la cosecha. La hembra de la mosca introduce los huevos en la piel de la fruta. Ahí nacen las larvas que se nutren de la pulpa hasta que la fruta se pudre y cae al suelo, la larva continúa su ciclo sobre la tierra (huevo, larva, pupa, mosca). Una hembra puede llegar a introducir en la fruta 400 huevos, dando vida hasta a siete generaciones de moscas desde el inicio de la primavera hasta el final del verano. Los sistemas de monitoreo para eliminar a la mosca del cultivo han ido evolucionando, las feromonas tienen una efectividad alta lo que facilita controlar la población de la mosca antes de que el fruto sea sensible a su picadura cuando este en el período de larva.

Los investigadores han encontrado qué no es necesario tener una planta alta y de copa abundante, otra arquitectura se busca hoy, con 4 ramas principales buscando ver en cada una de ellas una espina de pescado. Es muy importante tener en claro qué la producción se da en las ramas del año anterior. En una planta de durazno o ciruelo vamos a encontrar ramas vigorosas. Hay que eliminar y dejar las de vigor intermedio. Las flores son suficientes para lograr una buena producción, no tenemos asegurado la calidad sí la entrada de luz no es suficiente en la copa. La importancia de hacer la poda anual es para que no allá un largo recorrido de la savia elaborada, llegaría menos de no hacerla. Por eso hay que eliminar las ramas cruzadas y mal ubicadas o enfermas. Varios tipos de yemas encontramos: Mixtas, 2 yemas de flor y 1 de madera.

Brindillas, puede llegar a tener hasta 30 centímetros de largo, sólo flores y es débil, por no tener hojas en esta rama la fruta es de menor calidad.



Ramillete de mayo o dardo, su largo puede llegar a los 4 centímetros, las yemas están en roseta y sin todas las flores. Debemos eliminarlas.

Chupones, sin largas ramas verticales donde es solo madera o quizás de alguna flor.



En la poda de los frutales se usa como regla no sacar más del 25 por ciento de ramas. La poda de raleo en la etapa invernal consiste en “volver hacia atrás” las ramas que ya dieron frutos, para mantener el nuevo material inserto lo más cerca posible del esqueleto de la planta. El corte normalmente se hace dejando una sola rama mixta, dos o tres, en función de varios parámetros, producción estimada de la planta, edad y estado nutricional. Siempre seleccionando las de mejor longitud y las de mejor distribución. Preferentemente se las deja enteras, sin realizarles podas de recorte ni despunte, excepto en situaciones en las que la porción terminal presente escasa lignificación o problemas sanitarios.

Si hay suficientes ramas mixtas, pueden eliminarse las ramas en exceso, superpuestas o mal ubicadas, los chupones también, mediante un corte en la base, lo más neto y lo más cercano al punto de inserción. La eliminación de estos crecimientos – aunque sean productivos – permite la adecuada entrada de luz evitando el sombreado y facilita el mejor desarrollo de la fruta en las ramas mixtas que se priorizaron. Es conveniente realizar una la poda de raleo de manera gradual, en dos o tres temporadas sucesivas a fin de evitar daños por sol en la madera.

Lo importante es respetar la ventana de intervención en la planta que es hasta la hinchazón de yemas, monitorear insectos, en el caso de tener problemas con cotorras los CD colgados están dando resultados satisfactorios, las enfermedades con el uso de fungicidas se pueden controlar bien como así también el agregado de fertilizantes para no desgastar el suelo.