Germán Palacios : «El teatro es un hecho vivo particular»

Será una de esas oportunidades para no dejar pasar, para disfrutar de dos pesos pesados de la actuación en 9 de Julio. Hablamos de Inés Estévez y de Germán Palacios que llegarán el próximo sábado a poner en escena «El Hombre Inesperado«, en el salón del Prado Español. En la previa, Germán Palacios estuvo dialogando con el equipo de «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) sobre la obra en la que ambos protagonistas cumplen el doble rol de actuar y de, digamos, auto-dirigirse.

Palacios explicó esta cuestión y también mencionó su relación con la autora del texto, la francesa Yasmina Reza, a quien conoce mucho porque tambien es la autora de ART, la obra que protagonizó originalmente junto a Ricardo Darín y Oscar Martínez, que tuvo varias temporadas muy exitosas en la cartelera porteña.

El actor explicó qué fue lo que lo cautivó de la obra, que narra el encuentro íntimo de dos desconocidos, un escritor y su lectora, en un vagón de tren, explorando la conexión humana. De la misma manera, en la charla explica la elección de Inés Estévez como su compañera para esta aventura teatral que este año transita su segunda temporada.

Dejando lo artístico de lado, el hecho de salir de gira aun es algo que Palacios asegura disfrutar porque, dice, es parte de la responsabilidad del teatro la de llegar a la máxima cantidad de público y escenarios, sin importar tamaño ni ciudades o pueblos. Reconoce que lo disfruta, incluso, en cada ciudad se lo suele ver recorriendo el lugar a pie o pedaleando las calles. Busca conocer cada lugar a través de la gente.

Una charla distendida, entre mates mañaneros, con un talentosísimo actor, dueño de un palmares actoral de más de casi 30 años, que le prefiere elegir los proyectos y no dejarse enceguecer por las luces de los tiempos de plataformas.

«El hombre inesperado» estará el próximo sábado en 9 de Julio, en el Saón del Prado Español. Las entradas están a la venta de lunes a viernes de 18 a 21 hs en LA RIOJA 2369 o en la web www.entradaweb.com.ar/evento/740dc149/step/1. Capadidad limitada.