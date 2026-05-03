Andrea Sarnari: «La prioridad es que el productor pueda seguir produciendo»

Por Carlos Graziolo

Andrea Sarnari, presidente de la entidad a nivel nacional, encabezó la reunión de la Federación Agraria Argentina en 9 de Julio. Luego del encuentro dialogó con Extra Digital. Sarnari es la primera mujer en conducir una entidad históricamente liderada por hombres. “Aunque en la FAA cada vez se ven más federadas mujeres, y también es la primera vez que en la Mesa de Enlace hay una presidenta mujer”, destacó.

Extra Digital – ¿Cómo es la relación en la Mesa de Enlace, donde ustedes representan al pequeño productor o arrendatario, frente a entidades que expresan intereses de mayor escala?

Andrea Sarnari – Siempre decimos que dentro de la caja de herramientas gremiales que tenemos para mejorar las condiciones de nuestros productores, una de esas herramientas es la Mesa de Enlace. Hay temas que son transversales a todos. Es cierto que tenemos un origen histórico enfrentado, por ejemplo, con la Sociedad Rural Argentina, pero eso forma parte del pasado. Hoy el sujeto agrario ha cambiado muchísimo. Antes, el pequeño productor federado era quien no podía acceder a la tierra. Hoy eso ya no es tan así. Existen arrendatarios con poder económico y escala importante. Y también hay productores propietarios con muy poca superficie, a quienes les cuesta alcanzar escala productiva. Ese cambio hace que el vínculo con las otras entidades, que también atraviesan transformaciones similares, sea útil en temas comunes: cuestiones hídricas, impositivas, sanitarias, tanto vegetal como animal. Son problemáticas que nos atraviesan a todos. Por supuesto, hay diferencias en la mirada o en las soluciones, pero esas diferencias enriquecen la construcción, siempre dentro de un debate institucionalizado y con respeto entre las cuatro entidades. Cuando no coincidimos, cada uno sigue su camino. Pero cuando logramos acuerdos en temas centrales, actuamos en conjunto y eso nos da mucha más fuerza.

ED – En términos sociales, ¿cómo ha cambiado el productor agropecuario?

AS – Somos bastante parecidos los chacareros de la pampa húmeda en términos de idiosincrasia, pero la realidad cambió. Hoy hay muchos menos que viven en el campo. Desde la FAA hablamos mucho del arraigo, y el desarraigo rural es una de las grandes transformaciones estructurales del país. Tiene causas concretas: malos caminos, falta de electricidad, de conectividad, de escuelas, de servicios de salud. Todo eso empuja a la gente a irse. Hoy la mayoría reside en pequeños pueblos, y eso también cambia nuestra mirada. Ya no pensamos solo en el productor que vive en el campo, sino en toda la población rural.

ED – ¿Son escuchados cuando plantean estas problemáticas?

AS – En algunos lugares sí, en otros no tanto. Es un trabajo permanente. Sobre todo, trabajamos mucho con los gobiernos locales y provinciales, porque son quienes tienen contacto directo con el territorio y entienden la importancia de sostener el tejido socioproductivo. A nivel nacional cuesta más que se comprenda esa importancia. Hace tiempo que venimos señalando que no se dimensiona lo que significa ese entramado para la vida de los pueblos. El proceso de desarraigo es claro: el joven se va del campo al pueblo, y luego del pueblo a la ciudad. Es un camino difícil de revertir. Primero, el chico que termina la primaria se va a hacer la secundaria al pueblo; detrás va la madre, y luego el padre. Y esa familia que estaba arraigada deja de estar en el campo. Después ese joven se va a la ciudad en busca de oportunidades, porque no las encuentra ni en el campo ni en su pueblo. Por eso hay que generarlas. Siempre digo que, para que a mis hijos les guste el campo, no alcanza con transmitir amor por la actividad. También tengo que demostrar que es rentable, que permite crecer y desarrollarse. Si eso no sucede, las oportunidades se buscan en otro lado.

ED – ¿Cómo es hoy el diálogo institucional?

AS – Tenemos canales de diálogo con todos los gobiernos: Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Chaco, y en general con todas las provincias. También a través de nuestras filiales mantenemos un vínculo muy fuerte con los gobiernos locales, que son los que reciben en el día a día los problemas concretos.

ED – Dentro de un país tan diverso, ¿dónde están hoy las situaciones más complejas?

AS – Cada región tiene su particularidad, y todas son complejas. Pero hoy las economías regionales están en una situación mucho más difícil que la pampa húmeda. Hablamos del arroz, la yerba mate, la vitivinicultura, el algodón, la ganadería ovina. Son actividades que atraviesan una crisis profunda.

ED – ¿Qué expresan los dirigentes de esas regiones?

AS – Hay mucha preocupación. Estamos trabajando intensamente porque los pequeños productores —que son la base de representación de la FAA— en muchas economías regionales ya no pueden sostener la actividad. Son producciones con alta demanda de mano de obra y costos muy elevados: gasoil, fertilizantes, insumos. A eso se suman precios estancados. En algunos casos influye la importación desde países vecinos; en otros, la caída del consumo interno. Todo eso configura una situación muy crítica.

ED –¿Cuáles son hoy los principales desafíos de la FAA?

AS –El desafío más importante, a largo plazo, es reconstruir un tejido socioproductivo rural fuerte, con mayor presencia en el territorio, y que el campo reciba lo que tanto ha aportado al país. Queremos que las familias productoras puedan vivir con dignidad en el campo. En el corto plazo, el objetivo es sostener a los productores en un contexto de crisis. Hoy la prioridad es que puedan seguir produciendo.