Reclamos de la Sociedad Rural local

La Sociedad Rural de 9 de Julio solicitó formalmente el relevo inmediato del ingeniero Nicolás Battistela al frente de la oficina de Hidráulica regional. La entidad fundamenta su pedido en una gestión que califica de ineficiente, señalando que la falta de mantenimiento técnico y la ausencia de regularización de las obras hídricas desde 1990 fueron factores determinantes en las graves inundaciones sufridas el año pasado.

Esta demanda de cambios coincide con una advertencia de «extrema gravedad» presentada, en otra carta, dirigida a la Intendente Gentile por el deterioro de la red vial. Según la organización, el 70% de los caminos rurales se encuentra actualmente intransitable, una situación que amenaza con paralizar el inicio de la cosecha y condicionar severamente el ciclo productivo 2026/2027.

El sector agropecuario denuncia que este escenario era evitable, ya que desde agosto de 2025 se emitieron alertas técnicas sobre la necesidad de intervenir antes del cierre de la ventana de trabajo en noviembre. Sin embargo, los productores sostienen que las advertencias fueron desestimadas en favor de debates políticos, derivando en una inacción que hoy pone en riesgo la economía de la comunidad frente a los pronósticos climáticos desfavorables.