Comisario Barrena : Amplio informe policial

El titular de la Policía Comunal de 9 de Julio, Comisario Inspector Carlos Barrena amplió detalles en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) de lo que expresó en la conferencia de prensa del martes 28 de abril en la propia dependencia junto con el Subsecretario de Seguridad y Tránsito Walter Depaoli.

En esa rueda con medios de prensa se informó sobre las situaciones creadas a partir de aquellos motociclistas que generan problemas con maniobras peligrosas para sí y para terceros y los ruidos molestos producidos por escapes adulterados que fueron el motivo de la masiva queja vecinal que derivó en levantamiento de más de 1500 firmas para lograr una ordenanza sancionada en el Concejo Deliberante.

“La responsabilidad por infracciones cometidas con ciclomotores recae sobre el conductor, quien puede recibir sanciones determinadas por un juez. Existe un debate sobre cómo proceder cuando los infractores son menores de edad”, dijo Barrena, incluyendo la posibilidad de responsabilizar a los padres, y agregó que “el centro de monitoreo de Nueve de Julio es efectivo en identificar y vigilar a quienes cometen infracciones con motos, proporcionando pruebas para solicitar allanamientos y secuestro de vehículos. Los operativos y estrategias de control son constantes y se ajustan continuamente para mejorar la seguridad en la localidad”.

Más adelante se refirió a los accidentes de tránsito: “Allí, la policía tiene la autoridad principal para coordinar las acciones en el lugar y posteriormente informar al juez correspondiente. Es común la presencia de menores conduciendo vehículos sin licencia, lo cual genera preocupación sobre la responsabilidad de los padres. En estos casos, la policía procede al secuestro del vehículo, verifica si el menor presenta lesiones y, de ser necesario, lo traslada al hospital. Resalto la importancia de la conciencia familiar, ya que permitir que un menor conduzca implica un riesgo grave para su integridad”.

Condiciones y Recursos en Destacamentos Policiales Rurales

Es sabido que el jefe comunal de policía asume la responsabilidad sobre toda la jurisdicción, incluyendo localidades pequeñas donde frecuentemente hay escasez de personal y recursos: “Se han realizado mejoras en algunos destacamentos, como la construcción de nuevas instalaciones y la asignación de móviles policiales, permitiendo que el personal resida en la localidad y cuente con apoyo para operativos y descansos. Sin embargo, persisten problemas de infraestructura en varios destacamentos, algunos de los cuales son inhabitables, obligando al personal a improvisar lugares de descanso y atención al público”.

La comunicación de estas deficiencias se realiza mediante informes a las autoridades regionales y provinciales, quienes evalúan y eventualmente asignan recursos para mejoras. “A pesar de las condiciones adversas, el personal policial mantiene el compromiso de servicio, demostrando vocación y sacrificio personal y familiar”, dice Barrena y sabe de lo que habla porque el mismo ha pasado por ese estado de cosas sobrellevándolas con su compromiso de servicio.

Relación con la Comunidad y Mensaje a las Familias

El jefe policial de 9 de Julio destaca la importancia del trabajo conjunto entre la policía y las autoridades municipales para resolver problemas y satisfacer las demandas de los vecinos. Y hace un llamado a los padres para que dialoguen con sus hijos y fomenten la responsabilidad, especialmente en lo referente al respeto por la vida y la prevención de conductas riesgosas como conducir sin autorización.

Protección de la Integridad de los Estudiantes

Interrogado sobre las amenazas en colegios expresó que: “Se mantiene un operativo de protección en las escuelas para resguardar la integridad de los estudiantes. Este operativo continuará hasta recibir una orden contraria y hasta que se confirme que los estudiantes han comprendido el mensaje preventivo transmitido dentro de la institución».

Informes Policiales y Comunicación con la Prensa

Los informes policiales se realizan semanalmente, generalmente los domingos, y se comunican a través de un grupo de WhatsApp a todos los periodistas locales. Solo se emiten informes adicionales en caso de hechos relevantes. “La publicación de los informes depende de los medios, quienes tienden a difundir más las noticias negativas que las positivas, ya que estas últimas generan menos interés en el público” comenta Barrena y aclara que no se publican nombres de personas involucradas en incidentes hasta que exista una condena judicial, en cumplimiento de las restricciones legales y el principio de presunción de inocencia. “La labor policial prioriza la seguridad y el cumplimiento de funciones operativas sobre la generación de informes, que se realiza en tiempo personal”.

Recursos Policiales y Distribución

Actualmente, la comisaría cuenta con cuatro móviles policiales y cuatro cuadrículas cubiertas: “Lo que representa una mejora significativa respecto al pasado reciente, cuando solo había uno o dos móviles disponibles. Este avance se logró mediante la reincorporación de personal y la gestión municipal para que policías residentes en la localidad regresaran a prestar servicio aquí. Cada localidad cuenta con su propio personal y móvil policial, lo que permite una atención descentralizada y específica de las problemáticas locales”. Aunque Barrena reconoce que sería ideal disponer de más recursos (ocho, diez o doce móviles).

Cobertura de Seguridad en Eventos Deportivos

“La cobertura policial en eventos deportivos, especialmente en la liga local, depende de la disponibilidad de recursos y la organización de los partidos. En ocasiones excepcionales se logra cubrir todos los partidos de una fecha”, expresó el Jefe de la Policía Comunal.

“La función principal de la policía es garantizar la seguridad pública, no la organización de eventos deportivos”, agregó. “La asignación de efectivos a partidos de fútbol puede comprometer la protección de la ciudad, ya que, al destinar policías a los estadios, se reduce la presencia policial en las calles, lo que puede ser aprovechado por delincuentes. Por ello, la policía debe organizarse estratégicamente para cubrir partidos sin desproteger otras áreas, coordinando entre distintas dependencias y evitando trasladar personal de zonas críticas”.

Sobre los análisis previos a un encuentro, Barrena explicó que “la cobertura policial en partidos de fútbol es optativa y depende de la disponibilidad de personal y de la evaluación de riesgos. La decisión final sobre la realización de un partido y la cantidad de policías asignados corresponde a la máxima autoridad de seguridad local, en consulta con el organismo de prevención de la violencia en el fútbol (Aprevide). Si no se cumplen las condiciones de seguridad requeridas, el partido puede ser suspendido o reprogramado”.

También explicó la evaluación de riesgos y determinación de rfectivos: “Realizamos estudios previos sobre antecedentes de violencia entre hinchadas y otros factores de riesgo para determinar el nivel de peligrosidad de un partido. En casos de alta peligrosidad, se puede exigir un número más elevado de efectivos, aunque esto implique un costo significativo para los clubes».

Y dejó en claro la parte que les toca a los clubes quienes «deben asumir la responsabilidad de costear la seguridad necesaria para los partidos, del mismo modo que pagan a los jugadores. Negarse a pagar por la cantidad de policías recomendada incrementa el riesgo de incidentes. La prevención es esencial y requiere la colaboración de los clubes para evitar hechos de violencia”.