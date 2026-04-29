Tomás Hough, el Doctor espacial

«Amigos del Espacio» cierra el mes de sus 25 años con un evento de lujo que lo tiene a Tomás Hough, Doctor en Astronomía, como estrella (no podia ser de otra manera!) invitada para que se luzca en una charla sobre el tema «Búsqueda de vida extraterrestre«.

Tomás reside en Madrid, ahi trabaja en lo suyo para la Universidad de la capital española, pero está en su tierra natal por dos motivos de peso: el cumpleaños de su madre y las bodas de plata de la agrupación a la cual le está «profundamente agradecido», según ha confesado en la charla que tuvo en «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9), porque mucho tuvo que ver para que estudie astronomía.

Para Tomás «es un deber y un honor el ser convocado para esta fecha por los actuales miembros«. Sobre su actividad y cómo es el día a dia de un astrónomo Hough explicó que «la carrera te orienta hacia la investigación. Con el doctorado, se da un proceso de formación en los mecanismo de cómo realizar una investigación. Yo tengo un trabajo de oficina«. Algunos pueden hacer trabajo de campo, acceder a algun telescopio para obsevar, pero él trabaja en un area que se dedica a estudiar la formación y evolución de galaxias y explica que éstas «tienen sus poropiedades, su historia de formación, es parte del estudio que hacemos por observacion o generando programas donde uno hace simulaciones sobre eventuales cuestiones espaciales con las galaxias. Sobre esos datos uno trata de entender las relaciones entre procesos fisicos, movimientos«.

El estar en Europa tieen sus ventajas porque es un lugar de referencia en materia astronómica. Allí está la Agencia Espacial Europea, que tiene varios centros de investigacion y gente trabajando. Pero Hough resalta la capacidad de los cientificos argentinos: «Hay material para poder hacer esas mismas cosas desde acá. La cuestión es la falta de presupuesto. Y la voluntad y decisión de cada gobierno en apoyar el desarrollo científico«.

«Pensar que estamos solos en el Universo es una cuestión abstracta. Desde la ciencia uno puede responderla por si o por no«, explica el astrónomo. Qué se hace para buscar respuestas y, eventual, vida más allá de la Tierra será el temario que despliegue el Doc Hough la última noche de abril en la biblioteca José Ingenieros, cerrando con honores el mes aniversario de los amigos, sus amigos, del espacio.