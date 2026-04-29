Luis Lavezzi, ganador de los 21km de Nueve de Julio

La tercera fue la vencida para el colonense de 41 años Luis ”Tito” Lavezzi que logró quedarse con el primer puesto en la séptima edición de la media maratón de 9 de Julio, tras haber salido segundo en dos ocasiones. Completó el circuito que él mismo calificó como “ligero” en una hora, once minutos y 28 segundos.

En “Supernova Deportivo” (Supernova 97.9) el campeón expresó sus sensaciones acerca de la carrera y contó cómo afrontó las fuertes ráfagas de viento. También relató sus inicios en el deporte, su rutina actual y los objetivos que tiene de cara al futuro, entre los cuales está “defender el título” en 9 de Julio el próximo año.