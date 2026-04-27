Naón, el ganador que busca repetir

El Club Atlético Naón ganó Torneo Clasificatorio de la Liga Nuevejuliense de Fútbol tras vencer por 2-1 al Club Atlético 9 de Julio en la última jornada de la fase regular. Con este resultado, el equipo de la localidad de Naón se aseguró el primer puesto de la tabla. La victoria en el estadio «Ramón N. Poratti» permitió a Naón finalizar la etapa con 45 puntos, tres por encima de su inmediato perseguidor, San Martín, que cayó derrotado 4-1 frente a Once Tigres.

Con la finalización de esta etapa quedaron definidos los ocho equipos que avanzan a los «playoffs». Los cruces de cuartos de final enfrentarán a Atlético Naón contra Atlético Patricios, mientras que San Martín se medirá con Atlético 9 de Julio. Los otros duelos de la llave serán French frente a Libertad y San Agustín contra Once Tigres.

Mientras que equipos como Agustín Álvarez, Atlético Quiroga y El Fortín quedaron fuera de la pelea por el título al no alcanzar los puestos de clasificación, Atlético La Niña se despidió de la categoría tras confirmarse su descenso. Ahora, la atención se centra en el reducido, donde Naón buscará revalidar su gran presente y alcanzar una nueva estrella.