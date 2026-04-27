Hockey: Atlético y Social de Junín se sacaron chispas

Atlético fue escenario de un esperado cruce regional al recibir a la delegación del Club Social de Junín. El encuentro, disputado el sábado, generó una gran expectativa ya que ambos clubes llegaban con un historial reciente de victorias en casi todas sus categorías.

La actividad comenzó con el triunfo de las locales en Sub 14 “B” por 5 a 1. Sin embargo, en el duelo principal de la categoría (Sub 14 “A”), Social impuso su efectividad inicial con contragolpes rápidos que le permitieron adelantarse 3 a 0. A pesar de la reacción de Atlético, que logró descontar con dos goles de Antonia Zúñiga Pírez, el equipo de Junín sentenció el partido 4 a 2 en los minutos finales.

El dominio local se hizo sentir en la categoría Sub 16. Tras una presión constante y un planteamiento ofensivo sólido, Atlético se impuso con un contundente 7 a 0. Francisca Zúñiga Pírez lideró la ofensiva con dos goles tempraneros, secundada por los tantos de Emilia Rosensuaig, Julia Cantero, Josefina Miranda y Mora Delgado.



El enfrentamiento más equilibrado se vivió en la división Sub 19. El equipo de Junín, que arrastraba una racha de goleadas, se adelantó a los 27 minutos. No obstante, Atlético mantuvo el orden defensivo y logró igualar rápidamente a través de Francisca Zúñiga Pírez. El quiebre definitivo llegó a los 56 minutos, cuando Josefina Miranda anotó el gol que selló la victoria local por 2 a 1.

La jornada concluyó con el triunfo de Social de Junín en Primera División. En esta categoría, Atlético se vio condicionado por la rotación generacional de su plantel debido al éxodo de jugadoras por motivos universitarios, lo que obligó a completar el equipo con juveniles de 16 años, una ventaja que la visita supo capitalizar para llevarse el último partido del día.