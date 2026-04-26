Navone se despidió de Madrid con altura frente a Zverev

En una tarde que prometía ser un trámite para uno de los top 3 del ranking, Mariano Navone estuvo cerca de alterar el guión establecido en la Caja Mágica, donde se disputa el Master 1000 de la capital española. El tenista nuevejuliense, que sin dudas atraviesa el mejor momento de su carrera, obligó a Alexander Zverev a dar todo para asegurar su pase a la tercera ronda del Madrid Open tras un intenso partido que se resolvió por 6-1, 3-6 y 6-3.

El alemán, dos veces campeón en este torneo, arrancó con todo e impuso su jerarquía desde el fondo de la cancha y cerró el primer set de forma contundente en apenas media hora. Sin embargo, lo que parecía una victoria rápida se transformó en una batalla cuando Navone, lejos de amedrentarse por el escenario y el rival, comenzó a encontrar las líneas y a forzar los errores del número tres del mundo.

El segundo set fue una muestra del crecimiento de Navone en lo que va del año. Con una defensa tenaz y contraataques precisos, logró quebrar el servicio de Zverev y mantuvo la ventaja hasta igualar el marcador, silenciando por momentos a la tribuna madrileña. La solidez del nuevejuliense puso en evidencia las dudas del alemán no encontraba respuestas ante la resistencia de su rival.



La experiencia y la potencia del servicio de Zverev terminaron siendo decisivas en el set definitivo, y así recuperó la calma y, aunque Navone luchó cada punto como el último, logró el quiebre necesario para quedarse con el triunfo. Pese a la derrota, el desempeño de Navone en su primera incursión en un cuadro principal de Masters 1000 confirma que su ascenso en el ranking no es casualidad y que cuenta con el tenis necesario para competir de igual a igual con los top 10 del ranking.