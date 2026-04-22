El basquet femenino de Atlético se lució en Rojas

En el marco de la tercera fecha del torneo de la Asociación Juninense de Basquetbol, competencia que reúne a doce instituciones de ciudades como Junín, Pergamino y Chivilcoy, la delegación del Club Atlético 9 de Julio regresó de Rojas con dos victorias fundamentales que ratifican su protagonismo en las categorías formativas.

El punto más alto de la jornada se vivió en la división de Infantiles, donde el equipo visitante se impuso ante el Club Sportivo por 55 a 41. Atlético marcó el ritmo del encuentro desde el salto inicial, cerrando el primer cuarto con una ventaja de ocho puntos que supo administrar hasta el pitido final. La gran figura del encuentro fue Isabella Fernández Rivas, quien lideró la ofensiva con una marca personal de 34 tantos. Con este resultado, el equipo se asienta en la cima de la tabla de posiciones, superando a Los Indios de Junín y al propio Sportivo de Rojas.

En la categoría Cadetes, el dominio visitante fue incluso más contundente a pesar de un arranque equilibrado. La brecha se abrió definitivamente durante el segundo parcial, cuando las jugadoras de Nueve de Julio lograron un parcial de 20 a 4 que sentenció las aspiraciones del conjunto local. El marcador final de 54 a 34 deja a ambos equipos compartiendo el quinto puesto de la clasificación general tras completarse las tres primeras jornadas del certamen.

La jornada en Rojas no fue perfecta para la visita, ya que en la categoría Juveniles el equipo local hizo valer su condición de líder invicto. Sportivo ratificó su jerarquía y se llevó el triunfo con claridad en el cierre de la fecha. Por su parte, la división de Minibasquet también tuvo acción en la ciudad vecina, aunque bajo el carácter promocional que define a la categoría, priorizando la formación y el desarrollo por sobre la competencia oficial.