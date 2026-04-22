Taller para aplicadores con buena convocatoria

La Sociedad Rural de Nueve de Julio fue sede ayer martes de una capacitación clave para operarios de maquinaria agrícola. El curso presencial para aplicadores terrestres de fitosanitarios representa un paso administrativo y técnico obligatorio para quienes buscan obtener o renovar el carnet habilitante exigido por la normativa de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad local a través de la Subsecretaría de Producción, contó con la coordinación del Ministerio de Desarrollo Agrario provincial y el respaldo técnico del INTA, CASAFE y la Sociedad Rural. La convocatoria, que agotó sus cupos limitados, refleja el interés del sector agropecuario por profesionalizar las tareas de campo y cumplir con los estándares legales vigentes.

A lo largo del encuentro, los especialistas profundizaron en las tecnologías de aplicación y las denominadas buenas prácticas agrícolas. Un eje central de la formación fue la gestión responsable de los envases vacíos, un punto crítico para mitigar el impacto ambiental. Asimismo, se repasaron las obligaciones legales contempladas en la Ley Provincial de Agroquímicos, haciendo especial hincapié en la obligatoriedad de la receta agronómica como documento de control sanitario.

Esta capacitación forma parte de un programa integral que busca equilibrar la productividad del sector con la protección del entorno. Al certificar los conocimientos de los aplicadores, las autoridades locales y provinciales pretenden asegurar que el uso de productos fitosanitarios se realice bajo estrictas medidas de precaución, priorizando tanto el cuidado de la salud pública como la preservación de los ecosistemas regionales.