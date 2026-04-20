Junín y su modelo de caminos rurales



En el marco del X Taller de Caminos Rurales celebrado en Benito Juárez, el municipio de Junín se posicionó como un referente en la gestión de infraestructura productiva. Lo que comenzó hace meses como una respuesta urgente a un reclamo histórico del sector agropecuario, se ha convertido hoy en un caso de estudio para otros distritos bonaerenses. El ex intendente y actual senador provincial Pablo Petrecca, junto al equipo técnico, expuso los pilares de un sistema que combina la tercerización estratégica con un control estatal riguroso, actualmente en funcionamiento en Junin.

Durante años, el mantenimiento de los más de 1.300 kilómetros de caminos que conforman la red vial de ese Partido dependió exclusivamente de la maquinaria y el personal municipal, un esquema que terminó por mostrar signos de agotamiento ante la magnitud del territorio y la variabilidad climática. La decisión de girar hacia la tercerización no fue solo un cambio administrativo, sino una respuesta a la demanda de previsibilidad de los productores. Bajo el nuevo esquema, empresas especializadas asumen la operatividad, permitiendo al Estado municipal concentrarse en su rol de planificador y auditor.





Uno de los puntos que más interés despertó entre los asistentes al taller fue la integración de los propios productores en la toma de decisiones. No se trata simplemente de contratar una empresa, sino de haber creado una Comisión de Seguimiento donde las entidades rurales tienen voz y voto. Esta articulación asegura que las prioridades de intervención no se definan desde un escritorio, sino a partir de la realidad del campo. El sistema se apoya en cuatro bases operativas estratégicas —ubicadas en Morse, Fortín Tiburcio, Saforcada y Agustín Roca— que permiten una respuesta descentralizada y ágil.La eficacia del modelo tuvo su prueba de fuego durante las intensas lluvias de la última temporada.



Mientras que en el sistema anterior los excesos hídricos solían paralizar las tareas, el nuevo esquema de gestión permitió reformular la logística sobre la marcha, priorizando el drenaje y la recuperación de la transitabilidad en los puntos más críticos. Según destacaron los funcionarios en Benito Juárez, el balance actual muestra que se ha logrado cubrir casi la totalidad de la red vial, no solo con mantenimiento superficial, sino con obras de ingeniería hídrica diseñadas para prevenir futuros aislamientos.



