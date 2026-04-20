Capacitación gratuita para aplicadores de fitosanitarios

La Municipalidad de Nueve de Julio, en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, anunció la realización de un curso presencial destinado a aplicadores terrestres de fitosanitarios. La jornada, que cuenta con el respaldo de la Sociedad Rural local, el INTA y CASAFE, se presenta como una instancia crítica para aquellos trabajadores del sector que necesiten obtener o renovar el carnet habilitante provincial.

El evento tendrá lugar mañana martes 21 de abril, desarrollándose en una jornada intensiva de 8:00 a 16:00 horas. El punto de encuentro será el predio de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, en la intersección de Coronel Granada y Alsina. Aunque la actividad es de carácter gratuito, los organizadores han advertido que los cupos están limitados a 100 asistentes, por lo que se requiere una inscripción previa obligatoria para asegurar un lugar en el recinto.



La instrucción técnica estará liderada por especialistas de la Dirección de Control y Sanidad Vegetal del Ministerio bonaerense, acompañados por el ingeniero agrónomo Pablo Méndez, representante de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE). El programa abordará normativas vigentes y protocolos de seguridad, pilares fundamentales para el ejercicio legal y responsable de la actividad en la región.

Esta iniciativa se enmarca en una estrategia de largo plazo que busca consolidar las buenas prácticas agrícolas en el territorio bonaerense. Al profesionalizar el uso de productos fitosanitarios, las autoridades locales y provinciales pretenden mitigar los riesgos ambientales y garantizar la protección de la salud pública. Para resolver dudas o solicitar información adicional, los interesados pueden contactarse directamente a través del correo electrónico oficial de capacitaciones del ministerio ([email protected])