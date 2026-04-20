Cómo está el mercado laboral local

Adriana Luberriaga y Ana Martínez son las responsables de la consultora de recursos humanos LUGA, que está celebrando sus 10 años. Tienen amplio conocimiento de las necesidades y al actualidad del mercado laboral local y regional. Invitadas a «Un Plan Perecto» (Supernova 97.9) calificaron la situación como de «incertidumbre y cierto estancamiento» algo que se repite en ambos lados del mostrador y en el sector agropecuario e industrial, pero con la expectativa de que este escenario cambie en el corto plazo.

«No se han incorporado nuevos puestos de trabajos, algunas empresas han reducido el personal, tampoco hubo ascensos ni aumentos salariales» expresó Ana, quien también expresó que se nota cierto cansancio frente a los constantes cambios de escenarios de nuestro país.

«En las entrevistas laborales, las nuevas generaciones expresan su desencanto por escuchar «siempre la misma canción» y aspiran a un futuro y escenario que permita la planificación», comenta Luberriaga quien también agrega que «los salarios están más que estancados, no acompañan a la inflación«.

Ambas coinciden que esta situación se replica en la región. Para los que están en búsqueda de trabajo marcan que «demanda hay mucha, pero también hay mucha falta de formación«. El concepto de la libertad sigue en pie en las nuevas generaciones a la hora de encarar una búsqueda laboral y resaltan que la educación es y tiene que ser primordial. Una charla clarificadora, explicativa con una semblanza sobre la actualidad del mercado laboral en 9 de Julio.