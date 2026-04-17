Hipoterapia y una charla sobre sus aportes terapéuticos

El Director de la Escuela de Equinoterapia, Gustavo Noli explicó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) los alcances de la charla que desarrollará el Doctor Aldo Lauhirat, de la Asociación Olavarriense de Hipoterapia, este sábado 18 de abril a las 19 horas en el Salón de las Américas (Libertad 934).

La organización de la jornada está a cargo del Campo Hípico Tres Lagunas, desde su Escuela de Equinoterapia, la Municipalidad de Nueve de Julio y la Asociación Olavarriense de Hipoterapia que llevarán adelante una experiencia única con actividades terapéuticas, charlas educativas y la presentación de casos clínicos y sus evoluciones.

“El doctor Lauirat es un gran partícipe en lo que es la equinoterapia» -dice Noli- «y es el presidente de la Asociación de Hipoterapia de Olavarría; allí el también trabaja con chicos especiales arriba de los caballos. La misma tarea que hacemos nosotros; la Hipoterapia es una derivación de la equinoterapia, pero es lo mismo. Toda la actividad de hace con caballos; la Hipoterapia se basa más en lo científico porque el es médico”. Noli destaca que la invitación es para todo tipo de público y que la charla es muy ilustrativa y aclara también que no se suspende por lluvia.

La Escuela de Equinoterapia es una referente en la región en instituciones de este tipo y está próxima a cumplir 21 años de labor ininterrumpida, el próximo 24 de abril, consolidándose paulatinamente con su trabajo de terapia integral y complementaria de rehabilitación que utiliza al caballo para mejorar la salud física, emocional, cognitiva y social de personas con discapacidad, trastornos o necesidades especiales. Es un trabajo interdisciplinario que involucra salud, educación y equitación, empleando el movimiento del caballo para tratar patologías.