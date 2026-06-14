El diagnóstico de la salud nuevejuliense

Secretaria de Salud municipal, Dra. Tamara Vázquez Lagorio

La Secretaria de Salud del municipio de 9 de Julio, Tamara Vázquez Lagorio, brindó detalles en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) de la cartera a su cargo. Estuvo acompañada por la referente de Inmunización municipal Romina Napole.

Vázquez Lagorio se refirió a las recientes reuniones de la Región Sanitaria II de las que participa habitualmente: “Las reuniones de la región sanitaria son rotativas, una virtual y una presencial al año; participan los 12 municipios y el jefe regional. Se debaten temas como el plan Remediar, medicamentos y residuos patogénicos, según las necesidades de cada municipio, aunque últimamente el foco está en los medicamentos. Recibimos ‘Medicamentos Bonaerenses’ que reemplaza al plan Remediar, pero son insuficientes comparados con lo que mandaba Remediar”.



Reunión de Región Sanitaria II realizada en Gral. Villegas a fines de mayo

El Programa Remediar fue una política pública nacional de Argentina, creada en 2002, que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos esenciales para la población más vulnerable. Funcionaba distribuyendo mensualmente botiquines con fármacos básicos a miles de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en todo el país. El gobierno nacional dio por finalizado y desarticulado el programa, generando un fuerte impacto en el sistema de salud pública y obligando a provincias y municipios a reestructurar la entrega de remedios.

Campañas de vacunación

“Estamos en la época más crítica para enfermedades respiratorias, pero este año recibimos más dosis de vacunas antigripales y la campaña se adelantó”, comenzaron diciendo ambas y agregaron que “la distribución depende de la logística, pero actualmente tenemos vacunas para mayores de 65, grupos de riesgo, embarazadas y personal esencial, además de pediátricas y Prevenar 20”. Prevenar 20 es una vacuna que protege contra la bacteria del neumococo, que causa enfermedades graves como neumonía, meningitis, bacteriemia (infección en la sangre) y otitis.



Romina Nápole / Resp. Municipal de Vacunación

¿Por qué es importante? El neumococo puede ser muy agresivo, especialmente en niños pequeños y adultos mayores. Prevenar 20 es una vacuna conjugada, lo que significa que «enseña» al sistema inmunológico a defenderse contra 20 variantes o cepas distintas de esta bacteria. Es una versión ampliada de vacunas anteriores (como Prevenar 13), ofreciendo una protección mucho más completa.

“Hay mucha demanda, especialmente en menores de 65 con factores de riesgo (requieren orden médica). La vacuna es gratuita en el hospital, pero algunos prefieren comprarla en farmacias, a veces por creer que la de 4 cepas es mejor, aunque la diferencia no es significativa. No hay alerta de nuevo COVID”.

La importancia del Calendario de Vacunación y Desafíos

Ambas remarcaron que “las vacunas no evitan que se enfermen, pero sí evitan las formas graves de la vacunación. Y también pasó que, cuando fue el tema de COVID que estuvimos todos encerrados, ahí se atrasaron muchísimos calendarios de vacunación. Hoy es un trabajo de hormiga, que se van actualizando los calendarios, cuando van a completar las planillas para el colegio, verificar que estén las libretas completas. Pero en este momento no tenemos ningún brote de nada, Pero justamente apelamos a eso, a que, se esté con el calendario de vacunación al día y justamente no esperar a que llegue fin de año para vacunar al niño porque ‘tenemos que llevar los papeles al colegio’.

Sobre la creciente demanda de salud mental en 9 de Julio, la Dra. Vázquez Lagorio contó que “estamos organizando talleres y un hospital de día para salud mental, con actividades para distintas edades, especialmente para chicos entre 8 años y la adolescencia. Hay mucha demanda de atención en salud mental; el hospital de día permitirá diferenciar quién necesita terapia individual y quién puede beneficiarse de talleres grupales. El consumo de ansiolíticos y antidepresivos es alto, sobre todo en adultos mayores, y cuesta que la gente acceda a terapias; también aumentó el consumo de sustancias”.

Sobre el aumento de sífilis y los alcances del Plan de Salud Escolar Bonaerense, explicó que “es cierto que han aumentado los casos de sífilis, por lo que es clave reforzar campañas de prevención y uso del preservativo. No hay registros de desnutrición infantil. En julio vamos a implementar el “Programa de Salud Escolar Bonaerense” en zonas rurales, haciendo controles integrales a niños.

El Programa de Salud Escolar Bonaerense es una política pública del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Su objetivo es promover el acceso equitativo a la salud de niños y niñas de escuelas primarias. Une a los sistemas de salud y educación para garantizar controles preventivos dentro de los colegios.

Finalmente la secretaria de Salud expresó: “Destaco la exitosa campaña de vacunación contra la fiebre hemorrágica argentina, con buena respuesta de la gente pese a la desconfianza post-COVID”.