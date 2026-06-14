Cabaña «La Querencia», multipremiada en la Expo Limangus en Cañuelas

La cabaña nuevejuliense «La Querencia» tuvo una excelente participación en la Expo Limangus, que se realizó en Cañuelas, con una muy buena cosecha de premios. Su titular, Pablo Apella, aun con la alegría de lo sucedido, dialogó con Marta campelli en «Agro 9 Radio» (Supernova 97.9) y contó los detalles de esta expo de la cual participaron dieciseis cabañas, todas con muy buena calidad de hacienda.

El nivel de los animales expuestos hizo más meritorio los premios obtenidos, porque como explicó Apella, «es el resultado de años de trabajo y es un trabajo en conjunto, del ingeniero, del veterinario, de la gente del campo y mucha otra que participa en elproceso. Nos vamos superando año a año, desarrollando nuestra propia genetica. los resultados se ven en estas exposiciones que, además de los premios, es un buen panorama de donde mejorar«.



«La Querencia» tuvo premio en el «Mejor lote de ternera», el de «Mejor lote de vaquillona para entorar» donde, además, se llevó la mejor «mejor vaquillona individual». Además obtuvo segundo premio en la categoría «Vaquillonas preñadas», primero en «Vaquillonas paridas»

con dos vientres también premiados y campeón en categoría bozal jr.



Pero Apella explicó que todos los animales premiados regresaron a la cabaña que van a participar del remate que realizarán en Bragado: «el 11 de agosto hacemos nuestro primer remate y ahi estarán todos estos animales premiados. Será en Bragado, sobre la ruta 46, junto con la cabaña «La Soñada» que también sacó varios premios y ninguno vendió la genética de la expo para ponerla a disposición de los oferentes».

Pero antes del remate, «La querencia» participará de la Rural de Palermo donde expondrá siete animales de bozal. Ahora más confiado Pablo Apella se prepara: «Veremos hasta donde llegamos«.