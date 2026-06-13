Ficha Limpia: Primero, Arenales. Segundo, 9 de Julio





Desde que, días atrás, el Municipio de General Arenales fue el primero en la provincia en sancionar la ordenanza de «Ficha Limpia», tanto desde este medio como desde Supernova 97.9, empezamos a hablar sobre el tema y, sabiendo que en 9 de Julio había dos proyectos que estaban presentados desde hace varios meses, convocamos a hablar a distintos protagonistas. Asi también nos encontramos con el dato del proyecto presentado en 2022 por el entonces concejal Federico Pirotta que terminó archivado en noviembre del año pasado. Hicimos un informe al respecto (Ver la nota en este medio «Ficha Limpia: La oportunidad cajoneada» del 10 junio) marcando que 9 de Julio había tenido la oportunidad de hacer lo que Arenales concretó, pero eligió mandar esa oportunidad al fondo de un cajón.

Como sea, evidentemente hubo reacciones a todo esto y bienvenido que haya sido así ya que, desde el jueves pasado, finalmente, 9 de Julio tiene sancionada su ordenanza de «Ficha Limpia». Teniendo en cuenta que es algo para elevar la vara y controlar a quienes se acercan a la función pública, es un paso importante. Además fue aprobada por unanimidad, lo cual habla de una lectura del momento. Tampoco habia demasiado margen.



El jefe del bloque de la UCR, Ignacio ‘Nacho’ Palacios se refirió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) al episodio más importante de la sesión del Concejo Deliberante del 11 de junio donde se trataron en conjunto el Proyecto de Resolución 172 del 2024 de ‘Ética Pública’ de la Libertad Avanza; el Proyecto de Ordenanza 070 del 2025 ‘Ética en la Función Pública’ de la UCR y 095 del 2025 , Proyecto de Ordenanza, de ‘Adhesión a la Ley Provincial 15.000 también de La Libertada Avanza.Los tres se trataron y se leyeron en conjunto. “Creo que lo importante, y ayer lo manifestaba en la sesión, creo que fue una sesión especial, porque lo que se ha marcado fue un hito en el Concejo Deliberante de 9 de Julio” dijo Palacios. Y agregó: “Para mí es histórico, primero porque es una ordenanza completa; hay algunas similitudes con dos distritos de la provincia, Exaltación de la Cruz y Tres Arroyos, que tienen ordenanzas similares. Lo de General Arenales, obviamente, que se aprobó hace un tiempo que es ‘ficha limpia’ específica, pero esta ordenanza de ‘ética pública’ es un poco más completa, porque instaura tres temas que son de público conocimiento, pero los va a tener en una ordenanza, que, a partir de ahora todo funcionario, toda persona que toma decisiones en la administración municipal de 9 de julio va a tener que cumplir ciertos requisitos, ciertas obligaciones que va a tener a partir de ahora”.

Palacios explicó los alcances de la ordenanza la cual “obliga a todos los funcionarios municipales a cumplir requisitos de transparencia y confianza, con sanciones que van desde apercibimientos hasta el retiro del cargo según la gravedad. Es un hito histórico para el Concejo Deliberante, porque establece controles claros, declaración jurada patrimonial y sanciones ante conflictos de interés, buscando fortalecer la confianza ciudadana en la función pública. Ahora la intendenta debe promulgarla o vetarla y tiene diez días para ello”.

Esta ordenanza de ética pública obliga a todos los funcionarios que deben presentar una declaración jurada patrimonial anual (incluyendo bienes propios, del cónyuge y de hijos menores), en sobre cerrado, en Recursos Humanos. Y se incorpora el principio de “Ficha Limpia”, es decir, que no podrán ser funcionarios quienes tengan condenas, medidas por violencia de género o estén en el registro de deudores alimentarios. Para el concejal radical «esto eleva la vara de transparencia y es un piso histórico para el municipio; seguramente habrá que sumar mecanismos y ajustes en el futuro, pero es un avance importante y fue votado por unanimidad”. Ahora el Ejecutivo tiene la pelota en su campo.