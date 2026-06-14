Mundial 2026: Curiosidades de las tres primeras jornadas

Ya rueda la pelota y con tres jornadas jugadas, el Mundial multisede ya mostró espectacularidad pero también más de un tropiezo organizativo. El nuevo formato extendido a 48 selecciones y tres países anfitriones prometía ser una fiesta total del fútbol global. Sin embargo, tras el cierre de las tres primeras jornadas de competencia, el análisis periodístico revela un panorama dual, donde los goles y las postales pintorescas conviven con notorios fallos de organización y una preocupante apatía en ciertas sedes.

Butacas vacías y las gambetas para explicarlas

Uno de los aspectos que más ha encendido las alarmas en el seno de la FIFA ha sido la visible falta de público en escenarios clave durante los partidos inaugurales, un fenómeno inesperado para un torneo de esta envergadura. El caso más notorio ocurrió en el Estadio de Toronto durante el arranque del Grupo B, donde la selección local de Canadá se enfrentó a Bosnia y Herzegovina, firmando un empate uno a uno.



Las imágenes de la transmisión televisiva internacional expusieron de manera ineludible grandes sectores con butacas vacías justo en el momento en que se desarrollaba la ceremonia de apertura. Los organizadores locales intentaron justificarlo atribuyéndola a demoras de última hora en los accesos y a movimientos masivos de la gente en los pasillos internos (si es por eso, hay varios perdidos aun dentro del estadio) pero la frialdad en las tribunas de la sede canadiense forzó una revisión interna de los protocolos de entradas y distribución por parte del comité organizador.

Para empeorar el debut de Toronto, el espectáculo periférico sufrió un percance técnico calificado por la prensa local como bochornoso. Una réplica gigante de la Copa del Mundo confeccionada en lona comenzó a desplomarse a mitad del show debido a que los amarres de sujeción estaban flojos, obligando a los operarios a retirarla rápidamente del campo.

En el estadio Azteca, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, recibió una silbatina ni bien su imagen apareció en las pantallas. pero no fue el único que la pasó mal. El arbitro brasileño Walter Sampaio tuvo que explicar a viva voz la expulsión de un futbolista sudafricano, decisión avalada por el VAR. Visiblemente nervioso ante la presión de los miles de espectadores, a Sampaio pareció olvidársele por completo el curso de inglés intensivo provisto por la FIFA, enredándose con la pronunciación y generando risas generalizadas tanto en las tribunas como en las redes sociales.

