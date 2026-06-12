Mundial 2026: pitazo inicial con despliegue de glamour y fútbol

Por Redacción Extra Digital

Comenzó la Copa del Mundo de 2026, la primera con 48 selecciones y tres países anfitriones. El mítico Estadio Azteca, rebautizado oficialmente como Estadio de la Ciudad de México para esta ocasióna, se convirtió en el primero de la historia en albergar tres partidos de apertura mundialistas, sumando las ediciones de 1970 y 1986.

La primera de las tres fiestas de apertura, ideada por el director creativo olímpico Marco Balich, rindió homenaje al papel picado y al folclore mexicano antes de dar paso a las estrellas pop. El tenor italiano Andrea Bocelli interpretó el himno oficial junto a una cantante asiática, mientras que Shakira sumó su magnetismo rítmico a una lista de artistas que incluyó a David Guetta y J Balvin. Habrá otras dos ceremonias complementarias están programadas para celebrarse en Toronto y Los Ángeles, uniendo la música de Alanis Morissette y Katy Perry en una coreografía continental.



En lo deportivo, México cumplió al vencer por 2-0 a Sudáfrica. El encuentro fue intensoy tuvo una inusual secuecnia de tres tarjetas rojas: dos para el conjunto africano y una para el mexicano en el tiempo de descuento, lo que dejó en evidencia los nervios y la enorme fricción física del debut. Quiñones fue el autor del primer gol de esta edición mundialista mientras que Raúl Jiménez fue le dió la tranquilidad al combinado local anotando el segundo tanto, asegurando los primeros tres puntos del Tri. La primera fecha del grupo se completó unas horas más tarde en el Estadio de Guadalajara, donde Corea del Sur remontó el partido por 2-1 ante la República Checa. Pese a que el conjunto europeo se puso en ventaja gracias a un gol de Ladislav Krejčí en los primeros minutos del segundo tiempo, los surcoreanos reaccionaron y Hwang In-beom estableció el empate y luego el delantero Oh Hyeon-gyu desató la euforia asiática al marcar el tanto de la victoria a falta de once minutos para el final, dejando el Grupo A con México y Corea del Sur en lo más alto de la tabla.

En la segunda jornada, la atención estará en los otros dos países anfitriones. En el Estadio de Toronto, la selección de Canadá hace su debut absoluto como local en una Copa del Mundo enfrentando a Bosnia y Herzegovina. Luego, en el cierre de esta segunda fecha mundialista, el estadio Sofi de Los Ángeles recibirá al debut de la selección de Estados Unidos, dirigida por Mauricio Pochettino, que se medirá ante Paraguay. Este encuentro, correspondiente al Grupo D, completará el bautismo de las tres naciones organizadoras. Arrancó el Mundial, la pelota rueda entre las distintas sedes.