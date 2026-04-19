El Bolillero semanal de EXTRA



Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas para marcar algunos temas que dejó la semana

Bolilla sin jinete

Vecinos de la calle Azcuénaga al 900 alertaron por la presencia de animales sueltos, concretamente ‘petisos’ (ponys) que están generando condiciones de peligro para conductores y por añadidura a ciclistas y peatones. Pero parece que la cuestión no es fortuita sino ya viene ocurriendo desde hace varios días.

Bolilla de incertidumbre

El programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) ha sido suspendido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires debido a un déficit en las cuentas públicas. Esta decisión afectará a comedores y beneficiarios en toda la provincia, ya que el programa, que se implementó durante la pandemia, dejará de ofrecerá asistencia alimentaria. La suspensión se extenderá por un período de tres meses, aunque no se ha confirmado si será definitiva. No obstante, existen inquietudes respecto de que esta decisión pueda representar el inicio de un eventual desmantelamiento definitivo del programa, considerado clave en un escenario de crecientes dificultades económicas.

Cientos de miles de hogares recibían mensualmente el módulo alimentario MESA.

Este incluía una variedad de productos esenciales como leche en polvo fortificada, aceite de girasol, arroz, fideos, puré de tomate, harina de trigo, polenta, azúcar, legumbres, conservas y levadura o mermelada.

Además, el programa contemplaba módulos específicos para personas con celiaquía, con productos sin TACC que reemplazaban los alimentos tradicionales por opciones certificadas libres de gluten. La distribución de los bolsones alimentarios se realizaba a través de los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario, bajo la coordinación de los consejos escolares.Para acceder al beneficio, las familias debían estar incluidas en el Servicio Alimentario Escolar (SAE) de cada institución.

La suspensión del programa genera incertidumbre en la comunidad educativa, pero sobre todo entre las familias beneficiarias, en un contexto social y económico que continúa mostrando altos niveles de vulnerabilidad en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Bolilla de incertidumbre II

Del mismo modo hay conocimiento de que el programa MESA, en numerosos casos, no estaría cumpliendo su objetivo. La variedad de los mismos sería la siguiente: había familias que no retiraban la mercadería; en otros se vieron alimentos descartados en basurales de distintos distritos de la provincia y también ofrecidos en redes sociales.

También se agrega falta de control en la distribución y situaciones irregulares con proveedores que ya habrían sido detectadas, como ocurrió recientemente en el vecino distrito de Lincoln.

Bolilla de desafío

Siguiendo con el tema MESA, los especialistas opinan que se debe revisar el programa y reasignar recursos podría ser una decisión correcta y que tenga un destino claro y efectivo. El desafío está en fortalecer el Servicio Alimentario Escolar (SAE) que también -se escucha- viene mostrando problemas de calidad como consecuencia de recortes. Y no debe dejar de recordarse el esfuerzo de las auxiliares educativas que muchas veces hacen malabares para asegurar un plato nutritivo y digno, que en muchos casos suele ser el principal o único sustento del día.

La cuestión y el desafío al mismo tiempo no es sí se entrega comida, si estai llega bien, si se controla y si alimenta.

Bolilla de recorte

Un enfermero del Hospital Municipal “D. Manuel Arce” de Facundo Quiroga hizo público el recorte salarial sufrido, ya que el mismo quedaría en 650 mil pesos luego de la ‘poda’ que le fue comunicada.

En su ‘catarsis’ personal dice que debe revisar su situación personal porque a pesar de gustarle su trabajo “es imposible trabajar por ese monto estando a cargo de una guardia hospitalaria, con todo lo que esto conlleva”. Y que además “tengo una familia a quién responderle”.

La notificación administrativa estuvo a cargo de la responsable de salud municipal, la doctora Tamara Vázques Lagorio y de Mariela Heit Jacob, la responsable de Recursos Humanos del municipio. El recorte salarial apunta al cese de Bonificación Remunerativa no Bonificable Personal de Enfermería (Decreto 1825/12- 2066/13) correspondiente a la función de enfermero. Y agrega más adelante “dicha medida se fundamenta en la revisión de la documentación presentada en su legajo personal del cual surge que el título acreditado corresponde a Auxiliar de Enfermería, condición que no encuadra dentro de los requisitos establecidos para la percepción de la mencionada bonificación”.

Bolilla de malestar

Es reiterada la indignación y malestar de vecinos de distintos puntos de la ciudad por la prestación del servicio de recolección de residuos al que califican en algunos casos “deficiente e irresponsable”. Y agregan cuantificaciones varias: “Lejos de cumplir su función el servicio se caracteriza por una clara falta de profesionalismo y control”. Y se enumera puntualmente varios déficits de la tarea: “no se recolectan los residuos correctamente, desparramando y trasladando la basura a terrenos linderos sin retirarla. Provoca daños en veredas, árboles y espacios comunes”.

Las quejas tienen el agregado de mencionar que el problema no es ocasional, sino todo lo contrario, sin solución ni control de las autoridades de hace meses.

Bolilla confrontada

A la propuesta de la filial local de la Federación Agraria Argentina, para la creación de consorcios viales para los caminos rurales, se le cruzó la opinión del abogado Eduardo Cerdeira quién refutó las posibles bondades del sistema, apelando a resultados históricos anteriores que demostrarían todo lo contrario.

La oferta de la FAA le fue realizada a la Intendenta Municipal en su despacho y expone como distrito comparativo el de Benito Juárez donde el sistema propuesto estaría funcionando con efectividad. Ambas posturas han podido leerse en este medio en los últimos días.

Bolilla de fastidio

El sábado 18 de abril volvieron a las andadas los ‘tira cortes’ con sus motos que movió a la indignación y el fastidio general. En lo que pareció ser un desafío a situaciones anteriores los motoqueros elevaron su provocación y llovieron las quejas en redes sociales. Maniobras peligrosas y los ruidos permanentes y en distintos puntos de la ciudad se mantuvieron por varias horas. Por supuesto que, por añadidura, las quejas se trasladan a la autoridad municipal reclamándole mayores controles y medidas que paren con este inconveniente que lejos de atenuarse pareció volver con más fuerza que nunca.