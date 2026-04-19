Obras y ruido de motores en el autódromo

Mientras los primeros equipos ya se instalaron en la zona de boxes, la nueva comisión directiva del autódromo trabajó contra reloj para completar una serie de obras de infraestructura clave destinadas a garantizar la seguridad y la modernización del predio el inicio oficial de la temprada del Turismo Promocional.

Entre las intervenciones más destacadas está el cerramiento completo del puente peatonal, una medida exigida por los organismos de fiscalización para optimizar la seguridad del público. En simultáneo, se han finalizado las tareas de soterramiento de la nueva red eléctrica, una mejora fundamental que incluyó el zanjeo y acondicionamiento del terreno para dotar al circuito de una infraestructura energética más eficiente y segura para las próximas competencias.

El primer día de actividad ya mostró que la expectativa deportiva es alta, con un parque automotor que ya suma 40 pilotos preinscriptos entre las Clases 1 y 2 del Turismo Promocional. Durante la tarde del sábadose realizaron las primeras sesiones de pruebas, para ajustar el rendimiento de sus máquinas tras el receso.

Para quienes deseen asistir este domingo, la organización ha confirmado que el acceso general tendrá un costo de $12.000, manteniendo la gratuidad para los menores de 10 años. El evento contará además con el tradicional servicio de cantina gestionado por la propia institución. Con las mejoras estructurales prácticamente concluidas y el ambiente de competición en ascenso, el autódromo local se prepara para abrir un nuevo capítulo en la historia del automovilismo zonal.