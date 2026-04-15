Las chicas +50 del newcom son campeonas

El equipo femenino de Newcom del Club Atlético 9 de Julio se consagró campeón en el certamen provincial disputado en la ciudad de Tandil. Con una actuación impecable en el gimnasio del Club Independiente, el conjunto de la categoría para mayores de 50 años logró mantener un invicto absoluto durante todo el torneo, lo que no solo ratifica su posición en la cima del ranking bonaerense, sino que también les otorga la clasificación directa al próximo Torneo Nacional.

La superioridad técnica y física de las jugadoras locales se manifestó desde el inicio de la fase de grupos, donde superaron con holgura a las representaciones de Las Flores y del CEF 101. La racha ganadora continuó en la instancia de semifinales con una victoria contundente frente al equipo de Mar del Plata, permitiéndoles acceder a una final donde volvieron a imponerse a Las Flores con parciales que evidenciaron el alto nivel competitivo del plantel.

Bajo la dirección técnica de Susana Reale, el equipo denominado Kosiuko estuvo integrado por Luciana Amendolara, Maricel Oyarzábal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Claudia Cañizal, Verónica Mallemaci, Fany Mortarini, Gisel Morel y Verónica Turan. Este logro, respaldado por la Federación Provincial de Voley y la Secretaría de Newcom de la FEVA, marca un hito para el deporte de Nueve de Julio y posiciona a la institución como el referente a vencer en la escena nacional.