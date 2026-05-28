Enzo Monjada y el penal que mantiene viva la ilusión de San Martín

Cuando tras la igualdad sin goles ante French en el Estadio Santiago Noé Baztarrica, el DT de San Martín Alejandro Esquivel le preguntó a sus dirigidos quién quería patear en la tanda de penales que definiría al segundo finalista del torneo corto de la Liga Nuevejuliense, Enzo Monjada levantó la mano y pidió ejecutar el quinto tiro. Esa oportunidad llegó con un 3-2 a favor del Santo. Match point. El centrodelantero respiró hondo y, con su pie derecho, cruzó el balón, que infló la red. De esta manera, escribió una historia más en el club de sus amores.A 24 horas del triunfo, Monjada estuvo en el estudio de Supernova 97.9 y expresó sus sensaciones en “Supernova Deportivo”. Explicó por qué pidió patear un penal tan pesado, analizó el duelo contra French -el único equipo al cual San Martín no pudo vencer en los 90 minutos durante la temporada- y también contó cómo llega el Santo a esta final, en la cual enfrentará a Naón, el ganador del torneo largo.

En un equipo repleto de jóvenes formados en el club, Monjada es uno de los referentes y uno de los pocos que ya sabe lo que significa ser campeón: lo logró en 2018, cuando muchos de los actuales integrantes del plantel todavía jugaban en las categorías formativas. Ante Naón, San Martín tendrá la posibilidad de una “revancha” de lo ocurrido en la primera fase, la cual lideró durante mucho tiempo y se le escapó en las últimas jornadas