Operativo hojas de otoño

La Municipalidad de Nueve de Julio ha puesto en marcha un operativo de limpieza en diferentes sectores de la ciudad. El objetivo principal de estas tareas es garantizar la higiene de los espacios públicos y prevenir futuras inundaciones ante posibles lluvias. Las cuadrillas municipales concentraron sus esfuerzos en la jornada de hoy sobre las calles Chacabuco, Entre Ríos, Edison y Freyre. Según informaron las autoridades locales, los trabajos incluyen el barrido manual y el acondicionamiento de plazas y calles, un despliegue que se ve reforzado por el uso de la barredora mecánica para agilizar la recolección.

El municipio solicitó de manera especial no dejar acumulación de residuos en las esquinas y bocas de tormenta, ya que el viento o el agua pueden arrastrarlos y obstruir los desagües pluviales. Para colaborar con el mantenimiento de la ciudad, las autoridades recordaron que los vecinos deben embolsar las hojas y depositarlas junto a los residuos de patio, respetando los días de recolección asignados a cada barrio.