Otro gran fin de semana en al Autódromo

El autódromo Ciudad de 9 de Julio cerró un fin de semana de intensa actividad con la presentación del Turismo Promocional. El evento, organizado por el AutomotoClub Nuevejuliense, coronó una programación automovilística que atrajo a una multitud de aficionados y familias de la región, consolidando al circuito como un referente del deporte motor zonal.

Bajo un clima ideal, el público colmó las instalaciones para presenciar las competencias de las Clases 1, 2 y 3. Desde la organización destacaron no solo el comportamiento ejemplar de los asistentes, sino también el constante movimiento que registró el predio del autódromo y el kartódromo durante todo el fin de semana largo.

En el plano estrictamente deportivo, la Clase 1 brindó un espectáculo de paridad constante donde Ariel Manago se alzó con la victoria en una entretenida final. El binomio compuesto por Bruno y Tomás Di Nucci se quedó con el segundo puesto, mientras que Denis Raparo completó el podio, seguidos más atrás por Andrés De Vega y Sergio Raparo.



La definición más ajustada de la jornada se vivió en la Clase 2, donde Fabio Silvani logró un agónico triunfo por apenas 175 milésimas de segundo sobre Franco Legnoverde. El tercer escalón del podio fue para Luca Martinelli, en tanto que Gaspar Patti e Ignacio Tardieu cerraron el lote de los cinco primeros. La nota local la dio el nuevejuliense Matías Bonfiglio, quien debió abandonar tras disputar parte de la carrera. Por último, la Clase 3 vio consagrarse a Marcelo Alonso, quien cruzó la línea de meta por delante de Rubén Malperes y Luciano Anzani, segundo y tercero respectivamente.

Tras el cierre de las competencias , la comisión directiva del AutomotoClub Nuevejuliense expresó su agradecimiento a los pilotos, equipos, patrocinadores y colaboradores. Las autoridades reafirmaron su compromiso de seguir trabajando para potenciar el escenario local como uno de los principales polos del automovilismo regional.