Recolección de residuos durante el feriado

Con motivo de las celebraciones por el aniversario de la Revolución de Mayo, la Municipalidad confirmó que hoy lunes 25 de mayo se registrarán modificaciones y guardias mínimas en la prestación de los servicios públicos esenciales. Las autoridades locales solicitaron la colaboración de la comunidad para evitar la acumulación de desechos en la vía pública durante la jornada festiva.

De acuerdo con el cronograma oficial, el servicio de recolección de residuos domiciliarios operará de manera limitada en todo el distrito. Esta misma restricción afectará a la recogida de restos de poda, carpido y escombros dentro de los límites de la Zona 1, un sector que abarca el cuadrante de las calles Agustín Álvarez, Compairé, Urquiza y la Ruta Provincial 65, además del barrio ex Matadero y el área comprendida entre la mencionada ruta, Quinquela Martín, Juan Manuel de Rosas y Laprida.

Por otra parte, se informó que las tareas vinculadas a los residuos reciclables quedarán totalmente suspendidas en la Zona 2, demarcada por las calles Agustín Álvarez, Fangio y los accesos Perón y Eva Perón.

Desde el municipio explicaron que el concepto de recolección limitada responde a que durante los días feriados se conforman equipos de trabajo reducidos. Si bien las cuadrillas realizan sus recorridos habituales, el alto volumen de basura puede impedir que el servicio se complete al ciento por ciento en algunas calles. Ante este panorama, se ha pedido formalmente a los vecinos que retengan las bolsas en sus hogares y solo las saquen en casos de extrema necesidad, facilitando así la labor del personal de guardia.