El Bolillero semanal de Extra

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas para marcar algunos temas que dejó la semana

Bolilla de cambio



La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de 9 de Julio anticipa sobre la implementación del nuevo esquema de subsidios para hogares vulnerables que utilizan gas envasado en reemplazo del ex Programa Hogar.

El beneficio está dirigido a familias que no cuentan con conexión a la red de gas natural y que se encuentren inscriptas en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF) cumpliendo además con los requisitos de vulnerabilidad establecidos.

El nuevo sistema funcionará mediante reintegro directo al momento de la compra, la que deberá realizarse obligatoriamente a través de las billeteras virtuales BNA+ y MODO, incluyendo todos los bancos adheridos a esta plataforma de pagos.

El alcance del subsidio cubrirá hasta dos garrafas mensuales durante los meses más fríos del año (entre abril y septiembre y una garrafa mensual en el período que va de octubre a marzo.

El monto de la bonificación será de $9.593 por cada garrafa. La OMIC recuerda que quienes sean usuarios de garrafas o beneficiarios del ex Programa Hogar deberán inscribirse en el RESEF para poder acceder al beneficio, trámite que podrá realizarse a través de: https://www.argentina.gob.ar/subsidio o mediante la aplicación MI Argentina. Los usuarios que aún no se encuentren inscriptos en el RESEF no podrán acceder al subsidio.

Para mayo información o consultas, los interesados pueden dirigirse a la OMIC: Libertad 934 o telefónicamente al 610000, interno 160.

Bolilla de rechazo

Tras la sesión ordinaria del jueves 14 de abril, se desarrolló la Sesión Especial para tratar la Rendición de Cuentas 2025 que arrojó un saldo negativo de $2.393.862.256,03 que recibió la desaprobación del cuerpo por los 13 votos de todos los bloques opositores y cinco a favor del oficialismo.

Bolilla que comunica

Más allá de las distintas expresiones que argumentó cada bloque en la Sesión Especial para rechazar la Rendición de Cuentas 2025, el de la UCR emitió un comunicado para expresar el porque de su voto negativo: “La emergencia no puede justificar todo” comenzaban diciendo y el porque votaban en contra, agregando que “los números son preocupantes: déficit de casi $2.400 millones; deuda flotante de $3.800 millones; fondos afectados utilizados para gastos corrientes; más de $2.250 millones del Fondo Educativo sin ejecutar; Tasas municipales por encima de la inflación y de los salarios; Incumplimiento de la obligación de destinar el 40 por ciento del Fondo Educativo a infraestructura escolar, tal como lo establece la normativa”.

Y finalizaban su notificación diciendo que: “Nuestro voto negativo es una señal de preocupación, pero también un compromiso con la transparencia, el control y el uso responsable de los recursos públicos. Defender los recursos de los vecinos también es exigir que se cumpla la ley y que la educación sea una verdadera prioridad”.

Bolilla que se planta

El actual presidente del Concejo Deliberante y concejal del bloque Fuerza Patria, Esteban ‘Tete’ Naudín continúa avanzando con su labor de Forestación Permanente en distintos puntos de la ciudad. Ya se han plantado 220 casuarinas para crear -anuncia- la primera barrera forestal en 9 de Julio.

Primero se comenzó con una intervención en el Pasaje Emilio Naudín donde se colocaron árboles junto a los frentistas y vecinos del lugar; ahora el plan cumple la segunda etapa con la plantación de las casuarinas en cercanías del Autódromo.

La idea plasmada ya en estas primeras etapas cuenta con la participación de voluntarios que participan en la primera barrer forestal , iniciativa pensada para mejorar las condiciones ambientales y proyectar políticas sustentables a mediano y largo plazo.

Naudín expresó que las cortinas forestales “cumplen un rol clave en una ciudad como 9 de Julio; ayudan a mitigar el impacto de los vientos; favorecen las condiciones hídricas y contribuyen a recuperar biodiversidad y generar nuevos corredores verdes”.

“No hay mejor forma de hacer diferencia que con hechos concretos” dijo Naudín sobre esta iniciativa que busca instalar una mirada ambiental de largo plazo para generaciones futuras.

Bolilla de colecta

Cáritas 9 de Julio anunció la Colecta Anual que se llevará a cabo el sábado 6 de junio y el domingo 7 del mismo mes. Las formas de donar son varias: la recolección en domicilios; alcancías en los semáforos y por transferencias. En esta ocasión la colecta coincidirá, en el marco del 70° aniversario de Cáritas Argentina y del 65° aniversario de Cáritas 9 de Julio, coincidente con la celebración de Corpus Christi. El lema en esta ocasión es “70 años alentando la esperanza” y tendrá su punto culmine el domingo 7 con la única misa en la Catedral a las 16 y desde allí saldrá la procesión de Corpus Christi hacia Fátima para recibir la bendición del Obispo. También en Fátima habrá alcancías disponibles. Según expresiones de los organizadores la colecta representa “una oportunidad de la Iglesia Católica de salir a la calle y encontrarse con quienes más necesitan. Son 70 años brindando servicios y tendiendo la mano a los hermanos más necesitados. Alentar la esperanza significa acompañar en tiempos difíciles y estar cerca de quien necesita ayuda.

Datos: si bien las acciones de recolección comenzarán de forma anticipada durante los primeros días de junio con estudiantes del Colegio Jesús Sacramentado que estarán con alcancías en la zona céntrica de la ciudad, el sábado 6 de junio se pondrá en marcha la colecta domiciliaria desde las 13:30 hs. Se prepararon 90 recorridos y se necesitan alrededor de 90 autos y 400 jóvenes o colaboradores para cubrir toda la ciudad, para lo cual hay una invitación a sumarse con vehículos para el traslado o caminando las cuadras de la colecta.

Aclaración: para esta edición no se solicitará ropa; la prioridad absoluta está puesta en alimentos no perecederos y dinero en efectivo o por transferencia alalias CARITAS9DEJULIO.

Bolilla de atención en French

ANSES 9 de Julio informó que el martes 26 de mayo continuarán desarrollándose los operativos móviles de atención en distintas localidades del partido para acercar el organismo a los vecinos y facilitando el acceso a trámites, consultas y gestiones.

El operativo anunciado será en French, desarrollándose en la Delegación de la localidad de 9:30 a 12:30. Quienes concurran deberán hacerlo con su DNI para mejor organización.

Bolilla de incorporación

Se ha incorporado a la secretaria de Desarrollo Comunitario la nueva subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de 9 de Julio, María Juliana Langoni. Abogada de profesión, la nueva funcionaria tiene una trayectoria de más de diez años en temas vinculados a niñez y adolescencia, a raíz de su desempeño laboral en el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA). Posee también una especialización en abordaje familiar integral.

Bolilla de intercambio

El furor por el Mundial de fútbol no estaría aún instalado con la fuerza con que ocurre en su desarrollo, pero si lo está el intercambio de figuritas.

La pasión por el fútbol y el coleccionismo no es nueva y no pierde vigencia y se encamina a repetir un nuevo éxito de convocatoria. Bajo el impulso del último título logrado por la selección argentina, los coleccionistas se suman y ya no hay una categoría exclusiva de ellos: ahora no sólo son niños varones, también las hay niñas y adultos de ambos sexos.

Los últimos domingos el intercambio se dio en Plaza Belgrano y plazas España e Italia y otros puntos de reunión, espacios que se consolidaron como el punto de encuentro indiscutido para los fanáticos de todas las edades. Pero también algún comercio preparó la escenografía necesaria para que el intercambio fluya naturalmente, agasajando con chocolate caliente a los participantes del trueque.

El canje se replica con éxito sin organización alguna y para los que buscan completar sus álbumes es una oportunidad clave también para negociar las piezas más difíciles.

También en la app StickerSwap, los usuarios pueden cargar las figuritas repetidas y faltantes y el sistema conectará a quienes viven cerca para coordinar un encuentro.

La creó Valentín Señorans, estudiante de la carrera de Ingeniería de Informática de la Universidad Nacional de Mar del Plata y es una aplicación que conecta a las personas que viven cerca y que desean intercambiar figuritas del álbum del Mundial 2026. Mientras tanto por aquí sigue el método tradicional de canjear mano a mano, pero donde algunas se canjean por una cantidad superior según la dificultad para conseguir la difícil.

Bolilla de advertencia

La Cooperativa eléctrica y de servicios ‘Mariano Moreno’ Ltda ha advertido sobre el inconveniente que afectó a la zona de calles Santa Fe, Laprida y el Barrio Mercantil, donde el equipo técnico debió reparar una falla que se detectó no fue fortuita: se produjo debido a que un particular perforó un cable subterráneo de media tensión. Afortunadamente no hubo heridos, pero el daño demandó más de 9 horas de trabajo continuo para restablecer el servicio.

Y pasó a recordar y advertir que: “Por seguridad y para evitar cortes que afecten a toda la comunidad, no se pueden realizar excavaciones o trabajos en la vía pública sin autorización previa de la CEyS ni conocimiento de los planos de interferencia. Ante cualquier duda o para reportar obras particulares en las veredas, comuníquese con los siguientes números: CEyS Guardia Eléctrica: 52 1600 / Defensa Civil: 487636 / Bomberos: 570719”.

Bolilla de Humor

En un pueblo en donde las mujeres eran muy infieles el cura del pueblo había impuesto la moda de decir «me caí del puente», con lo que todos los habitantes del pueblo asociaban la infidelidad. Cuando un cura nuevo llegó y las mujeres iban a confesarse por «caer del puente» el cura fue a quejarse con el intendente municipal quien se echó a reír y el cura solo apuntó a decir: «No se ría tanto, que su mujer es de las que más se cae».