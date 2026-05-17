El Bolillero semanal de EXTRA

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas

para marcar algunos temas que dejó la semana

Bolilla de realidad

Que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) haya presentado, en la ultima sesión del Concejo Deliberante, un Pedido de Informes sobre la limpieza de calles de la ciudad -aprobado por unanimidad- habla de una situación palpable y extendida en la ciudad que suma reclamos y malhumor en abundancia.

Bolilla de excusas

El bloque oficialista no la pasa nada bien en el Concejo Deliberante. Abundan los Pedidos de Informes a la gestión y la defensa y los argumentos suelen ser endebles, cuando no superfluos. El método de excusarse sobre distintas cuestiones no parece funcionar y terminó de demostrarse en el revés sufrido con la desaprobación de la rendición de cuentas 2025.

Bolillas pendientes

En el reparto de cuestiones sin resolver que todos los bloques opositores -son cuatro- le endilgan a la conducción local del PRO aparecen siempre ¡vaya novedad!: el relleno sanitario; el contexto del agua en Ciudad Nueva; 32 viviendas sin culminar; la higiene urbana; el basural y sus consecuencias; el abandono de las localidades; el cierre de la Casa de Abrigo y otros asuntos que se van sumando con el correr de los meses y engrosan la lista de tramas sin resolver.

Bolilla de ilusiòn

El bloque de Fuerza Patria, Naudín, Grizutti y Bianchi, expuso a través de este último la necesidad de la recuperación, restauración, protección patrimonial y puesta en valor de estación ‘La Trocha’. El Proyecto de Comunicación que fue aprobado por unanimidad tiene todas las bondades de algo superador. La recuperación, restauración y puesta en valor de estaciones de trenes -como en este caso- implica la preservación de su arquitectura histórica y su transformación en nuevos espacios comunitarios, culturales y comerciales. Esta práctica arquitectónica y urbana garantiza la conservación de la identidad de las ciudades y evita el deterioro de los edificios patrimoniales. Se podría agregar que el uso comunitario, cultural y comercial no tendría techo, pero en paralelo surgen varias preguntas: “viven allí personas en extrema vulnerabilidad, siete familias” (Bianchi dixit) ¿Cómo se van a afrontar los estudios socioambientales y el destino y reubicación de los moradores? ¿Cómo y de donde saldrán los recursos para detener y recuperar la situación de deterioro creciente de un edificio histórico? ¿Esa reubicación de los ocupantes de la estación permitirá incluirlos en un plan de viviendas inmediato? Estaría dentro de la sensato y loable. A la luz de la realidad actual todo parece muy lindo y promisorio, pero no es más que una ilusión frustrada desde el comienzo, por lo que se explica más abajo.

Bolilla de ilusión 2

Sin dejar de lado el destino que supondría la reubicación de las familias que hoy habitan la estación de ‘La Trocha’ y que es el punto principal de resolución, ampliamos lo que sería la Recuperación y Protección Patrimonial del edificio donde habría que realizar un relevamiento y documentación para diagnosticar las patologías que tiene el edificio: humedades, fisuras, desprendimientos.

Hay que hacer una Protección legal para la declaratoria formal del edificio como Monumento Histórico (local, provincial o nacional) para resguardarlo legalmente de demoliciones o alteraciones drásticas.

La Restauración incluiría una Intervención meticulosa con limpieza de fachadas, restauración de carpinterías de madera y metal, reposición de tejados y recuperación de pisos originales. Y también un fortalecimiento estructural del edificio: Puesta en Valor y Re funcionalización : modernizar las instalaciones, adecuándola a los códigos de edificación actuales (electricidad, iluminación arquitectónica, rampas de accesibilidad y baños).El Uso Comunitario: Transformación de las antiguas salas de espera y galpones en museos, centros culturales, bibliotecas o sedes administrativas, generando un beneficio socioeconómico continuo para la comunidad.

A nivel local, la Estación de Trenes de 9 de Julio ha atravesado distintas etapas de recuperación, donde se realizaron tareas de pintura, reparación de instalaciones eléctricas e iluminación para devolverle su esplendor original como patrimonio histórico., según se desprende de archivos.

(Nota de la redacción : Estos lineamientos de restauración siguen las normativas federales orientadas por el Ministerio de Obras Públicas y el Plan Federal de Revalorización del Patrimonio Cultural, que buscan proteger el legado arquitectónico que estructuró el desarrollo territorial argentino).

Pero parafraseando a un conductor radial de los ’90: en realidad el proyecto es regio, lo único que nos falta es plata.

Bolilla de Geriatrìa

La existencia de hogares para personas de la llamada ‘Tercera edad’ quedó incluido en el temario de la última sesión del Concejo Deliberante. El Proyecto de Comunicación de LLA mencionaba el Convenio con el Ministerio de Salud de la Provincia por geriátricos, y en la exposición se repasó la presencia en 9 de Julio de varios alojamientos que no estarían en condiciones, tampoco registrados y se preguntaba quién los controla y por su seguridad y habilitación. El tema fue aprobado, pero quedan varias preguntas sin respuestas.

Bolilla de ostentación

El diputado nacional de La Libertad Avanza por Jujuy, Manuel Quintar, generó una fuerte polémica al estacionar una camioneta futurista Tesla Cybertruck ploteada con el logo del oficialismo en el Congreso de la Nación. El vehículo, valuado en cifras que rondan entre los U$S 100.000 y U$S 300.000, más cerca de esta última, desató una ola de críticas, chanzas y todo tipo de reacciones.

Ante los cuestionamientos por la ostentación en medio del fuerte ajuste y el discurso de austeridad, el legislador respondió en redes sociales: «A mi nombre, con la mía…». Desde su entorno aclararon que la compra e importación se realizaron de forma legal y Quintar cuenta con un importante patrimonio en el sector privado del norte del país. La llamativa presencia del auto de alta gama generó malestar dentro de la propia cúpula de La Libertad Avanza, y trascendió que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le habría solicitado retirar el rodado del predio legislativo.

La escena desató una catarata de memes y burlas. Los usuarios y opositores aprovecharon para ironizar sobre la distancia entre «el fin de la casta» y el uso de vehículos de lujo. Además, estallaron las bromas respecto a cómo el diputado tuvo que trasladar la camioneta de regreso a Jujuy en grúa, debido a que el motor 100% eléctrico no tiene autonomía para llegar al norte argentino por la falta de cargadores en la ruta. Detalle al margen, el Diputado Quintar se llama igual que Adorni. No los une el amor ni el espanto, sino el mismo nombre y la ostentación.

Bolilla de retroceso

El país retrocedió casi 20 puestos en el Ranking Global de Calidad de Élites (EQx) de la Universidad de Saint Gallen, Suiza. Mientras los sectores de poder mantienen su influencia, la capacidad de generar valor real se desploma, dejando al país en una posición crítica de cara al desarrollo a largo plazo. Argentina no carece de talento, pero conforma un esquema de elites caracterizado por la extracción de renta y la fuga de futuro.

El último reporte arroja una luz cruda sobre la realidad estructural de Argentina. En un contexto global donde la innovación y la inversión productiva definen el éxito de las naciones, Argentina registró un marcado retroceso, cayendo del puesto 86 en 2025 a la posición 104 sobre 151 economías evaluadas.

Este deterioro no es un evento fortuito, sino la consolidación de una trayectoria descendente que comenzó años atrás en 2024 cuando el país ocupaba el puesto 70, y cayó también cerca de 20 posiciones al año siguiente (2025). El índice revela una patología persistente: las élites argentinas —tanto políticas como económicas— han perfeccionado el arte de extraer valor en lugar de crearlo.

Bolilla de multa

La municipalidad de 9 de Julio viene desarrollando una tarea de control sobre la realización de la poda en la ciudad. Pero, “entre varios casos, se han detectado en las últimas horas situaciones de características, donde se infringió la normativa” según el parte oficial, que agrega “contemplándose no solamente que no se efectúen trabajos no correctivos, sin la correspondiente autorización; sino además en lo que refiere a la aplicación de importantes multas por retiro excesivo de ramas y carpidos; que, como establecen las ordenanzas vigentes, no deben superar el m3, caso en el que el retiro debe hacerse en contenedores o de manera paulatina”. El comunicado finalizaba recordando que existe la solicitud de permisos para poda y extracción de árboles, la que deberá tramitarse en la Dirección de Espacios Verdes pudiéndose efectuarse consultas telefónicas al 610000, interno 136

Bolilla de cambio

A partir del 12 de mayo los usuarios del sistema de estacionamiento medido de la ciudad deben utilizar una nueva aplicación para continuar utilizando el servicio. Tienen que eliminar la aplicación ‘SEM 9 de Julio’ reemplazándola por ‘SEM Mobile’ todo ello de manera gratuita y desde las tiendas oficiales Play Store y Apple Store. No es necesario crear una cuenta nueva, ya que se podrá ingresar con el mismo nombre de usuario y contraseña utilizada hasta ahora. Por más y mejor información llamar al 610096.