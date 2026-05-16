Pedido de relevamiento de titularidad de terrenos en el Partido

La concejal Nancy Grizutti, de Fuerza Patria, uno de los dos bloques en que se divide el peronismo de 9 de Julio se refirió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) al Proyecto de Comunicación presentado el jueves 14 de mayo en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante sobre ‘Relevamiento de titularidad de propietarios de terrenos en las localidades del distrito. Grizutti estuvo presente ayer en Ensenada, por el lanzamiento del Movimiento mujeres y diversidades del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que lidera el gobernador Axel Kicillof.

El tema sobre el que profundizó la concejal por la falta de titularidad de terrenos y viviendas en la provincia de Buenos Aires es un déficit estructural histórico que afecta a millones de personas. Las estimaciones de viviendas y terrenos en territorio bonaerense que carecen de escrituras formales, alcanzan a casi la mitad de ellas, una cifra asombrosa y esa es una situación conocida legalmente como «irregularidad dominial».

Esta problemática abarca desde loteos informales antiguos hasta barrios populares consolidados y asentamientos, lo que genera un persistente estado de vulnerabilidad para las familias, en torno de ciudades de alta concentración demográfica. En el interior, pueblos en general, la situación sin resolver aumenta el costo de los pocos terrenos que tienen titularidad e impide la consolidación de núcleos urbanos menores y conspira contra el arraigo.

“Hay una falta de fiscalización o de relevamiento de los terrenos, ya sean públicos o privados, porque sabemos que hay falta de terreno para hacer viviendas; hay muy pocos terrenos municipales para poder hacer viviendas”, dice Grizutti. Y agrega: “Pero, es parte de la tarea de gobernar, de gestionar, de ejecutar. Pero, si no tenés datos, es imposible planificar”.