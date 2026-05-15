Jorge Della Rocca y el laberinto del PRO local

Jorge Della Rocca, quién fuera secretario de Gobierno durante el gobierno de Mariano Barroso, que participa en la mesa del PRO 9 de Julio, actualmente presidida por la intendenta María José Gentile, manifestó “Hay una relación normal y fluida. No existen internas fuertes ni sectores enfrentados; apoyamos la gestión actual”, lo hizo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9). También aclaró que “aunque reconocemos que hay más críticas que antes, lo cual es normal porque la intendencia es el primer lugar donde la gente reclama. Los funcionarios los elige la intendenta, aunque podemos sugerir nombres”.

En lo político, tras apoyar a Bullrich en 2023, la relación con La Libertad Avanza a nivel local no es de alianza, “pero creo que la participación de todos es clave para mejorar la ciudad. Si no trabajamos juntos, se complica la gestión” dijo el exfuncionario de Barroso.

Agregando que: “El beneficio es para 9 de Julio, no personal” . También negó la posibilidad de la incorporación de Pedro Médica a las filas del Pro: “No hubo cena ni reunión política con Pedro Médica, solo un café como amigos, sin actividad política”. Además de añadir que: “La relación con La Libertad Avanza local está rota, pero nunca es inviable recomponerla; el PRO sigue siendo una opción válida a nivel local, provincial y nacional. La gestión anterior dejó huella, y la situación actual es difícil por falta de recursos, crisis hídrica y problemas económicos; los servicios municipales están afectados por falta de maquinaria y fondos, pero confío en que se irá normalizando” dijo Della Rocca.

Interrogado sobre el sector agropecuario, normalmente casi aliado ideológico del PRO y con quién existiría cierto distanciamiento expresó: “El sector agropecuario debe aportar soluciones y trabajar en conjunto con la política, no solo reclamar; la política debe buscar objetivos comunes y no destruir al otro. No sé si el PRO sigue siendo aliado del agro, pero lo importante es la gestión y la participación de todos los sectores”.

Sobre posibilidades de candidaturas fue claro: “No descarto nada en política, pero hoy no lo pienso; quiero que los jóvenes se involucren y aportar mi experiencia”.