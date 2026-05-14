HCD: Jueves con fecha doble y calentita

La sesión del jueves 14 de mayo a las 19 horas en el recinto del H.C.D. promete ser extensa y con resultado incierto en una de sus partes, porque a la sesión ordinaria correspondiente a la a nómina de asuntos entrados y el orden del día, se sumará la sesión especial para tratar la rendición de Cuentas Ejercicio 2025, cuyo resultado es de dudoso pronóstico.

En el Orden del día figuran como más relevantes, sin quitarle méritos al resto, el Proyecto de Comunicación de Unión por la Patria sobre recuperación, restauración, protección patrimonial y puesta en valor de Estación “La Trocha”. El Pedido de Informes de La Libertad Avanza sobre limpieza de las calles de la ciudad y un Proyecto de Resolución del mismo bloque sobre el Proceso judicial CeyS con Cammesa.

También llega al recinto el Proyecto de Ordenanza del bloque de la UCR, ya anticipado en Supernova 97.9, sobre la Declaración de emergencia vial de Quiroga y, del mismo bloque, un Proyecto de Comunicación por la bonificación a funcionarios. También se tratará el Proyecto de Comunicación ‘Hogar Virgen de Lujan’ de Facundo Quiroga derivado de la sesión estudiantil y presentado por el CENS 452 Facundo Quiroga.El plus estará dado por los Asuntos Entrados, a tratarse en rigor en sesiones futuras, pero donde, como ya ha sucedido, dada la urgencia de algunos de ellos son tratados sobre tablas de acuerdo a la solicitud de distintos bloques. Y justamente la extensa lista de los mismos augura que la situación se volverá a repetir.

De todas formas, el plato fuerte será la rendición de Cuentas Ejercicio 2025 que promete ponerle calor estival a una fria noche de otoño.