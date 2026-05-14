Curso de RCP para fuerzas de seguridad y control

La Municipalidad de Nueve de Julio coordinó una jornada de capacitación técnica centrada en la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y la maniobra de Heimlich. La iniciativa estuvo dirigida específicamente a los agentes de Tránsito, la Guardia Urbana Municipal, la Policía y la Patrulla Rural, y el entrenamiento fue impartido por miembros del cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad, quienes estructuraron la sesión en dos bloques que combinaron la teoría con la práctica directa. Durante la formación, los efectivos profundizaron en los protocolos necesarios para intervenir en casos de paro cardiorrespiratorio y obstrucción de vías aéreas, adaptando las maniobras a diferentes perfiles de pacientes, incluyendo adultos, niños y embarazadas.

El programa puso especial énfasis en la correcta ejecución de la maniobra de Heimlich y en la importancia de una asistencia inmediata y precisa. Desde el municipio destacaron que «este tipo de formación es fundamental para el personal que opera diariamente en la vía pública, ya que permite fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones críticas y garantiza un estándar más elevado en el cuidado de la salud pública y la prevención ciudadana«.