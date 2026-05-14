Atlético se afianza en el Apertura de Vóley

El equipo de primera división femenina del Club Atlético 9 de Julio atraviesa un momento excepcional en el Torneo Apertura organizado por la Asociación Chivilcoyana. En una competición que reúne a numerosos clubes de la región en diversas categorías, el conjunto nuevejuliense se impuso en la Zona 1 del nivel C, donde compite frente a otros siete rivales de la zona.

La superioridad del equipo quedó ratificada el pasado sábado tras obtener dos victorias contundentes en condición de visitante. En su primer compromiso, el Atlético venció a Colón por 2 a 0, con parciales de 25-6 y 25-14, mientras que en el segundo turno derrotó a Unión con idéntico resultado global y marcadores de 25-17 y 25-12. Este invicto de cuatro partidos consecutivos le permite encabezar la tabla de posiciones a falta de dos fechas para definir los cruces definitivos contra los clasificados de la Zona 2.

Bajo la dirección técnica de Luz Picardo, el plantel ganador estuvo integrado por Magalí Cerasa, Catalina Seijo, Paula D’Orsi, Julieta Arauz, María Delfina González, Virginia Hayes, María Paula Del Papa, María Fernanda Arbeleche y Clara Perrotta. El éxito en la categoría superior se complementa con la actividad de las divisiones formativas Sub 14 y Sub 16, que mantienen su ritmo de competencia en el marco del Torneo Inter Asociaciones.