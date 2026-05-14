Marianela López, flamante Martillera aún con ganas de desafíos políticos

Siempre inquieta. Por personalidad y porque la política, a veces, te manda al banco de suplentes, a cuarteles de invierno, a boxes o a dar una vuelta, cuando no te jubila. Referente del Partido GEN a nivel local y nacional, mano derecha de Margarita Stolbizer, Marianela López está lejos de colgar los botines pero se mantiene ocupada hasta que le toque volver a la arena política. Porque, tal como expresó en su visita a «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9), todavía está abierta a desafíos, incluso un cargo ejecutivo.

Tiene la formación – es Licenciada en Ciencias Políticas- y, además, la experiencia en distintos niveles, algo que pocos, muy pocos, pueden exhibir. Concejal, Secretaria de Gobierno durante un tiempo de la gestión de Walter Battisttella, ha competido varias veces en la arena local. Conoce el paño como pocos. Y tiene una visión y la capacidad de análisis que le vendria muy bien a más de un espacio político. No descarta participar el año próximo, aunque reconoce que habrá que ver donde juega el GEN en esta època de alianza, frentes y rejuntes.

Hasta el 10 de diciembre fue asesora de su jefa política dentro del bloque en Diputados que integraba junto con otros referentes como Emilio Monzó. Margarita terminó su período y Marianela, previsora, ya habia abierto el paraguas.

Justamente por esos vaivenes que trae la política, acaba de recibirse de Martillera Pública. De todo esto habló, siempre amable y dispuesta, con el equipo «Un Plan Perfecto».